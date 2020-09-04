Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html
Туроператоры: в сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест
В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре соответствует показателям высокого сезона, а места в объектах высокого уровня практически закончились, сообщает... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:48
2020-09-04T10:48
отели
цены
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156032/52/1560325220_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_bd4af683ffe114f932431d2827e7a389.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре соответствует показателям высокого сезона, а места в объектах высокого уровня практически закончились, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52593.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Сентябрь обещает повторить успех двух месяцев лета, когда полуостров посетили более 2,1 миллиона гостей. Туроператоры сообщают, что продажи по этому направлению на сентябрь уже закрыты на 80 процентов. По данным экспертов крупной компании, на сегодняшний момент спрос на осеннее размещение в Крыму опережает прошлогодние показатели уже на 30 процентов.Несмотря на то, что в октябре пляжный сезон на полуострове завершается, туристы по-прежнему активно покупают путевки и на этот месяц.Программа стимулирования (кешбэк при покупке тура в регион РФ с заездом с 1 октября) стала еще одним инструментом для продвижения Крыма, как курорта в октябре – декабре.По данным Минкурортов республики, за время акции крымские отели продали более 1125 путевок.Главным позитивным фактором осени в Крыму можно назвать стоимость туров, которая снижается по мере приближения зимы. Цены на поездки (два человека, семь ночей с завтраками и перелетом из Москвы на регулярных рейсах) с вылетом 16 сентября начинаются от 24 734 рублей, 1 октября – от 20 737 рублей. Летом аналогичные программы стоили около 40 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156032/52/1560325220_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_39ae304b34179e7b88f2561899918432.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отели, цены, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым

Туроператоры: в сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест

10:48 04.09.2020
799
© Фото : Александр АндреевКрым. Массандровский дворец
Крым. Массандровский дворец - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре соответствует показателям высокого сезона, а места в объектах высокого уровня практически закончились, сообщает АТОР.
Сентябрь обещает повторить успех двух месяцев лета, когда полуостров посетили более 2,1 миллиона гостей. Туроператоры сообщают, что продажи по этому направлению на сентябрь уже закрыты на 80 процентов.
По данным экспертов крупной компании, на сегодняшний момент спрос на осеннее размещение в Крыму опережает прошлогодние показатели уже на 30 процентов.
"Сентябрь заполнен в Крыму очень серьезно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет", — уточняют сотрудники.
Несмотря на то, что в октябре пляжный сезон на полуострове завершается, туристы по-прежнему активно покупают путевки и на этот месяц.
Программа стимулирования (кешбэк при покупке тура в регион РФ с заездом с 1 октября) стала еще одним инструментом для продвижения Крыма, как курорта в октябре – декабре.
По данным Минкурортов республики, за время акции крымские отели продали более 1125 путевок.
Главным позитивным фактором осени в Крыму можно назвать стоимость туров, которая снижается по мере приближения зимы.
Цены на поездки (два человека, семь ночей с завтраками и перелетом из Москвы на регулярных рейсах) с вылетом 16 сентября начинаются от 24 734 рублей, 1 октября – от 20 737 рублей. Летом аналогичные программы стоили около 40 тысяч рублей.
Пляж на берегу Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:55Туризм
Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму состоялся
930000
ТуризмОтелиЦеныАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика Крым
Рекомендуем
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме поддержали запрет на снижение прожиточного минимума в регионах
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов поручил распределять подачу воды населению по справедливости
Руки в наручниках
Подозреваемый в убийстве жены и дочери в Вологодской области сбежал
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Город Симферополь в Крыму
В Симферополе вандалы повредили пять емкостей для воды
Отдыхающие на пляже в Ялте
Шойгу рассказал, как изменилось отношение россиян к отдыху в своей стране
Отель в Анталье
В Анталье в августе россияне стали лидерами по числу туристов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко
Блюдо из говядины
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Роберт Паттинсон в роли Бэтмена
Съемки "Бэтмена" остановили из-за заражения Паттинсона коронавирусом
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В московском подвале нашли останки мужчины
Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта
Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
Мэр Москвы Сергей Собянин
"Везение тут ни при чем". Собянин оценил успехи Москвы в борьбе с COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния