https://ria.ru/20200904/krym-1576688865.html

Туроператоры: в сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест

В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре соответствует показателям высокого сезона, а места в объектах высокого уровня практически закончились, сообщает... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:48

2020-09-04T10:48

2020-09-04T10:48

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. В этом году спрос на отдых в Крыму в сентябре соответствует показателям высокого сезона, а места в объектах высокого уровня практически закончились, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52593.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Сентябрь обещает повторить успех двух месяцев лета, когда полуостров посетили более 2,1 миллиона гостей. Туроператоры сообщают, что продажи по этому направлению на сентябрь уже закрыты на 80 процентов. По данным экспертов крупной компании, на сегодняшний момент спрос на осеннее размещение в Крыму опережает прошлогодние показатели уже на 30 процентов.Несмотря на то, что в октябре пляжный сезон на полуострове завершается, туристы по-прежнему активно покупают путевки и на этот месяц.Программа стимулирования (кешбэк при покупке тура в регион РФ с заездом с 1 октября) стала еще одним инструментом для продвижения Крыма, как курорта в октябре – декабре.По данным Минкурортов республики, за время акции крымские отели продали более 1125 путевок.Главным позитивным фактором осени в Крыму можно назвать стоимость туров, которая снижается по мере приближения зимы. Цены на поездки (два человека, семь ночей с завтраками и перелетом из Москвы на регулярных рейсах) с вылетом 16 сентября начинаются от 24 734 рублей, 1 октября – от 20 737 рублей. Летом аналогичные программы стоили около 40 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200902/krym-1576652254.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отели, цены, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, новости - туризм, республика крым