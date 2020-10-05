https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html
Группа Little Big записала песню для сиквела комедии "Борат"
Участники питерской поп-треш группы Little Big объявили ВКонтакте, что записали песню для сиквела комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
культура
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Участники питерской поп-треш группы Little Big объявили ВКонтакте, что записали песню для сиквела комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Ранее <a href="https://ria.ru/20200910/borat-1576986978.html" target="_blank">стало известно</a>, что Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.Премьера ленты, получившая длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан", <a href="https://ria.ru/20200930/borat-1577982248.html" target="_blank">состоится</a> 23 октября на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
https://ria.ru/20201002/eilish-1578095834.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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