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https://ria.ru/20201005/borat-1578215158.html
Группа Little Big записала песню для сиквела комедии "Борат"
Участники питерской поп-треш группы Little Big объявили ВКонтакте, что записали песню для сиквела комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T12:46
2020-10-05T12:46
культура
фильмы 2020
little big
музыка
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
сша
казахстан
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<strong>МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. </strong>Участники питерской поп-треш группы Little Big объявили ВКонтакте, что записали песню для сиквела комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Ранее <a href="https://ria.ru/20200910/borat-1576986978.html" target="_blank">стало известно</a>, что Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.Премьера ленты, получившая длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан", <a href="https://ria.ru/20200930/borat-1577982248.html" target="_blank">состоится</a> 23 октября на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
https://ria.ru/20201002/eilish-1578095834.html
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фильмы 2020, little big, музыка, кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, сша, казахстан

Группа Little Big записала песню для сиквела комедии "Борат"

12:46 05.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии "Человек года" по версии журнала GQ в Москве.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Участники питерской поп-треш группы Little Big объявили ВКонтакте, что записали песню для сиквела комедии "Борат" с Сашей Бароном Коэном в главной роли.
"Записали кавер-версию "Gonna make you sweat (Everybody dance now)" C+C music factory специально для трейлера кинофильма "Борат 2", – сообщили музыканты.
Ранее стало известно, что Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.
Премьера ленты, получившая длинное название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан", состоится 23 октября на платформе Amazon перед президентскими выборами в США.
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Культурафильмы 2020Little BigМузыкаКино и сериалыНовости культурыСаша Барон КоэнСШАКазахстан
 
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