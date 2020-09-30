https://ria.ru/20200930/borat-1577982248.html

Продолжение фильма "Борат" выйдет перед выборами в США

Продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:24

2020-09-30T10:24

2020-09-30T10:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

саша барон коэн

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США, пишет издание Variety.Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.Точная дата выхода фильма пока не называется, однако, по словам источников издания, премьера состоится на Amazon Prime Video до ноябрьских выборов в США.Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году и столкнулась с неоднозначной реакцией у зрителей. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. Прокат "Бората" в кинотеатрах был запрещен в нескольких странах, в том числе в России.Фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а Саша Барон Коэн за роль Бората получил "Золотой глобус" как лучший комедийный актер.

https://ria.ru/20200914/premera-1577212514.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн