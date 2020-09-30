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https://ria.ru/20200930/borat-1577982248.html
Продолжение фильма "Борат" выйдет перед выборами в США
Продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:24
2020-09-30T10:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США, пишет издание Variety.Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.Точная дата выхода фильма пока не называется, однако, по словам источников издания, премьера состоится на Amazon Prime Video до ноябрьских выборов в США.Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году и столкнулась с неоднозначной реакцией у зрителей. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. Прокат "Бората" в кинотеатрах был запрещен в нескольких странах, в том числе в России.Фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а Саша Барон Коэн за роль Бората получил "Золотой глобус" как лучший комедийный актер.
https://ria.ru/20200914/premera-1577212514.html
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кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн

Продолжение фильма "Борат" выйдет перед выборами в США

10:24 30.09.2020
 
© AP Photo / Matt SaylesАктер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Продолжение фильма "Борат" британского комика Саши Барона Коэна под названием "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан" выйдет на платформе Amazon перед президентскими выборами в США, пишет издание Variety.
Сообщается, что вторая часть фильма снималась тайно во время пандемии. О чем пойдет речь в сиквеле, пока не известно, при этом самого Коэна недавно заметили в Лос-Анджелесе в образе его персонажа из первой части - казахстанского журналиста Бората Сагдиева.
Точная дата выхода фильма пока не называется, однако, по словам источников издания, премьера состоится на Amazon Prime Video до ноябрьских выборов в США.
Первая часть фильма под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышла в прокат в 2006 году и столкнулась с неоднозначной реакцией у зрителей. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. Прокат "Бората" в кинотеатрах был запрещен в нескольких странах, в том числе в России.
Фильм был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий", а Саша Барон Коэн за роль Бората получил "Золотой глобус" как лучший комедийный актер.
Скриншот трейлера фильма Дело Чикагской семерки - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыСаша Барон Коэн
 
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