https://ria.ru/20200910/borat-1576986978.html
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Изданию Collider подтвердили информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T01:39
2020-09-10T01:39
2020-09-10T01:39
культура
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
лос-анджелес
казахстан
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Изданию Collider <a href="https://collider.com/borat-2-sequel-sacha-baron-cohen/?utm_campaign=collidersocial&utm_medium=twitter&utm_source=twitter" target="_blank">подтвердили</a> информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей. Пока неизвестно, когда "Борат 2" выйдет в прокат, и участвовали ли в создании ленты режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, которые работали над первой частью вместе с Сашей Бароном Коэном. Комедия "Борат" собрала в мировом прокате 262 миллиона долларов (при бюджете в 18 миллионов). Кассовый успех открыл дорогу другим фильмам Коэна, таким как "Бруно" (2009 год) и "Диктатор" (2012 год).
https://ria.ru/20200909/otzyvy-1576930229.html
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казахстан
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, лос-анджелес, казахстан
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Изданию Collider подтвердили
информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается).
И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.
Пока неизвестно, когда "Борат 2" выйдет в прокат, и участвовали ли в создании ленты режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, которые работали над первой частью вместе с Сашей Бароном Коэном.
Комедия "Борат" собрала в мировом прокате 262 миллиона долларов (при бюджете в 18 миллионов). Кассовый успех открыл дорогу другим фильмам Коэна, таким как "Бруно" (2009 год) и "Диктатор" (2012 год).