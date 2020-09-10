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Культура
https://ria.ru/20200910/borat-1576986978.html
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Изданию Collider подтвердили информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T01:39
2020-09-10T01:39
культура
кино и сериалы
новости культуры
саша барон коэн
лос-анджелес
казахстан
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Изданию Collider <a href="https://collider.com/borat-2-sequel-sacha-baron-cohen/?utm_campaign=collidersocial&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitter" target="_blank">подтвердили</a> информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается). И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей. Пока неизвестно, когда "Борат 2" выйдет в прокат, и участвовали ли в создании ленты режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, которые работали над первой частью вместе с Сашей Бароном Коэном. Комедия "Борат" собрала в мировом прокате 262 миллиона долларов (при бюджете в 18 миллионов). Кассовый успех открыл дорогу другим фильмам Коэна, таким как "Бруно" (2009 год) и "Диктатор" (2012 год).
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кино и сериалы, новости культуры, саша барон коэн, лос-анджелес, казахстан

Стали известны подробности фильма "Борат 2"

01:39 10.09.2020
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© AP Photo / Matt SaylesАктер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Изданию Collider подтвердили информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается).
И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.
Пока неизвестно, когда "Борат 2" выйдет в прокат, и участвовали ли в создании ленты режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, которые работали над первой частью вместе с Сашей Бароном Коэном.
Комедия "Борат" собрала в мировом прокате 262 миллиона долларов (при бюджете в 18 миллионов). Кассовый успех открыл дорогу другим фильмам Коэна, таким как "Бруно" (2009 год) и "Диктатор" (2012 год).
Кадр из фильма Энола Холмс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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КультураКино и сериалыНовости культурыСаша Барон КоэнЛос-АнджелесКазахстан
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