https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html

Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с РБК перспективу ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T00:33

2020-10-04T00:33

2020-10-04T01:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

обсе

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

ереван

сша

баку

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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> перспективу ввода российских миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>.Он отметил, что Кремль сможет пойти на такой шаг лишь при согласии и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе <a href="https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578164725.html" target="_blank">можно рассматривать</a> в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над этой территорией и семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.

https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578165782.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Вова Уралов Ну походу Азербайджану сделают предложение от которого нельзя отказаться, он получает семь населённых пунктов, что прописано в договорёнастях, а Россия вводит миротворцев для охраны обеих сторон и тем самым бреют Эрдогана 15

Вацлав Петров Российские войска нужно ввести в Кремль для начала 12

28

россия

нагорно-карабахская республика

ереван

сша

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире