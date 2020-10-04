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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html
Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с РБК перспективу ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T00:33
2020-10-04T01:12
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
обсе
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
ереван
сша
баку
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> перспективу ввода российских миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>.Он отметил, что Кремль сможет пойти на такой шаг лишь при согласии и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе <a href="https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578164725.html" target="_blank">можно рассматривать</a> в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над этой территорией и семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.
https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578165782.html
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Ну походу Азербайджану сделают предложение от которого нельзя отказаться, он получает семь населённых пунктов, что прописано в договорёнастях, а Россия вводит миротворцев для охраны обеих сторон и тем самым бреют Эрдогана
15
Российские войска нужно ввести в Кремль для начала
12
28
россия
нагорно-карабахская республика
ереван
сша
баку
азербайджан
армения
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россия, никол пашинян, обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, ереван, сша, баку, азербайджан, армения, в мире

Песков озвучил условие для отправки российских миротворцев в Карабах

00:33 04.10.2020 (обновлено: 01:12 04.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с РБК перспективу ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Он отметил, что Кремль сможет пойти на такой шаг лишь при согласии и Азербайджана, и Армении.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", — отреагировал Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над этой территорией и семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.
Президент Азербайджана ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянОБСЕДмитрий ПесковНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванСШАБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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