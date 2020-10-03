https://ria.ru/20201003/mirotvortsy-1578164725.html

Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал возможность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T22:08

2020-10-03T22:08

2020-10-03T22:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> прокомментировал возможность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.Отвечая на вопрос журналиста "Аль Джазиры", хотел ли бы он видеть их в регионе, Пашинян пояснил, что это можно обсуждать не в рамках двустороннего диалога с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, а в составе Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>.Он напомнил, что Россия — сопредседатель этой группы.Премьер отметил, что позиция <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a> заключается в том, что "Россия в первую очередь страна-сопредседатель, и Минская группа делает все необходимые шаги, чтобы был установлен мир в регионе, и способствует карабахскому урегулированию".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> потерял контроль над этой территорией и семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> ввел в республике комендантский час, объявил частичную мобилизацию, а также военное положение в ряде городов и регионов.Первого октября главы стран — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров без условий.

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

ludmila emaletdinova Про Россию вспоминают, когда жаренный петух клюнет. 222

Vova Vovan Сами сами халява за счет России не не 198

422

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире