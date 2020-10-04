https://ria.ru/20201004/karabakh-1578184730.html

Армения просит ЕСПЧ принять меры к Турции из-за эскалации в Карабахе

Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры против Турции, указав на помощь, оказываемую Анкарой Азербайджану во время... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T16:27

2020-10-04T16:27

2020-10-04T16:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

европейский суд по правам человека

нагорно-карабахская республика

турция

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости.</strong> Ереван обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой принять меры против Турции, указав на помощь, оказываемую Анкарой Азербайджану во время эскалации в Нагорном Карабахе, сообщили в представительстве Армении в <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">ЕСПЧ</a>.В ранее принятом решении суда отмечается, что сложившаяся в Карабахе ситуация может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека. Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда, <a href="https://ria.ru/20200930/karabakh-1577983539.html" target="_blank">ЕСПЧ попросил</a> Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью."Сегодня правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека запрос о применении обеспечительных мер против Турции, принимая во внимание разнообразную помощь, оказываемую Турцией во время азербайджанских атаках на гражданское население и объекты Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. ред.) и Республики Армения", - говорится в сообщении, размещенном на странице представительства в Facebook.В сообщении говорится, что при направлении запроса учитывалось "грубое нарушение международного гуманитарного права и Европейской конвенции о правах человека". "Правительство Армении от имени Карабаха и своего имени подала в Европейский суд ходатайство о применении против Турции обеспечительных мер, предусмотренных правилом 39 Регламента суда", - говорится в сообщении.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201003/karabakh-1578155298.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

турция

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, европейский суд по правам человека, нагорно-карабахская республика, турция, армения, в мире