https://ria.ru/20200930/karabakh-1577983539.html

ЕСПЧ призвал Баку и Ереван воздержаться от военных действий

ЕСПЧ просит Баку и Ереван воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут привести к нарушения прав гражданского... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:41

2020-09-30T10:41

2020-09-30T10:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sud_po_pravam_cheloveka" target="_blank">ЕСПЧ</a> просит Баку и Ереван воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут привести к нарушения прав гражданского населения, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.Таким образом суд ответил на отправленный ранее запрос Армении, потребовавший от Баку прекратить военные нападения на гражданское население по всей линии соприкосновения вооруженных сил."29 сентября 2020 года, считая, что сложившаяся ситуация может привести к риску нарушений Конвенции (по правам человека), Европейский суд по правам человека (заседая в палате из семи судей) решил применить статью 39 своих правил. Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 регламента суда суд попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия каких-либо мер, в частности, военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и их здоровью", - говорится в документе."Суд также попросил стороны выполнить свои обязательства по Конвенции, в частности, статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) Конвенции", - указывается в документе.В сообщении также отмечается, что "суд также попросил две договаривающиеся стороны проинформировать его как можно скорее о сроках, шагах, которые они предприняли для выполнения своих обязательств".Армения в начале этой неделе направила запрос в Страсбургский суд, где потребовала обязать Азербайджан, среди прочего, прекратить военные нападения на гражданское население по всей линии соприкосновения вооруженных сил.В обнародованном ранее сообщении суда указывается, что "в Европейский суд по правам человека поступило ходатайство о применении обеспечительной меры, выдвинутое Арменией против Азербайджана, в котором правительство Армении требует суд проинформировать правительство Азербайджана в соответствии со статьей 39 (предварительные меры) регламента суда (о необходимости): прекратить военные нападения на гражданское население по всей линии соприкосновения вооруженные силы Армении и Арцаха, остановить неизбирательные нападения, прекратить целиться в гражданское население, а также в гражданские объекты и города".Под обеспечительными (промежуточными) мерами обычно понимается запрет суда ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" . В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577977579.html

https://ria.ru/20200930/armeniya-1577980264.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577911513.html

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире