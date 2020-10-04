https://ria.ru/20201004/karabakh-1578173448.html
В Совфеде оценили идею введения миротворцев в Карабахе
Вопрос о введении миротворцев в зону карабахского конфликта и формат их присутствия там нужно обсуждать в составе Минской группы, а возможно и в целом в рамках... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T11:04
2020-10-04T11:04
2020-10-04T11:04
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
совет федерации рф
константин косачев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос о введении миротворцев в зону карабахского конфликта и формат их присутствия там нужно обсуждать в составе Минской группы, а возможно и в целом в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает глава международного комитета Совфеда РФ <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>, отмечая, что для таких действий нужна заинтересованность всех сторон конфликта.Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> ранее заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в Карабах можно рассмотреть в рамках Минской группы ОБСЕ."Миротворцы эффективны только тогда, когда в них заинтересованы все стороны конфликта. Это первое: нужна четко выраженная воля со всех сторон", - сказал Косачев РИА Новости в воскресенье.Во-вторых, отметил он, миротворцы должны иметь возможно более многосторонний формат, а не представлять только одну страну."Поэтому требуется обсуждение такого мандата в рамках Минской группы, а если потребуется - всей ОБСЕ", - заключил Косачев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
https://ria.ru/20201004/peskov-1578166479.html
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, совет федерации рф, константин косачев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире