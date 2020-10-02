https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html

Армения призвала НАТО объяснить участие Турции в боях в Карабахе

Союзники Анкары по НАТО должны объяснить, почему истребители F-16 ВВС Турции обстреливают Карабах и убивают мирных жителей, заявил премьер Армении Никол Пашинян РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:21

2020-10-02T16:21

2020-10-02T21:49

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

f-16

нагорный карабах

нато

турция

азербайджан

анкара

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Союзники Анкары по <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> должны объяснить, почему истребители F-16 ВВС <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> обстреливают Карабах и убивают мирных жителей, заявил премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> канадскому изданию <a href="https://www.theglobeandmail.com/">The Globe and Mail</a>.Он указал, что турецкие Вооруженные силы непосредственно участвуют в военных действиях в зоне конфликта. Премьер добавил, что "доставленные из Ближнего Востока террористы воюют на стороне Азербайджана под покровительством" Анкары.Во вторник Ереван заявил, что принадлежащий <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Turcii/" target="_blank">ВВС Турции</a> F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным армянского Минобороны, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин. В Баку и Анкаре обвинили Ереван в дезинформации и отвергли эти обвинения.Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ. Турецкий лидер <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> выразил надежду на то, что Баку продолжит наступление в регионе.Президенты России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров.

Topnect Никакого НАТО нет в Карабахе. Судя по наглости выпадов Пашиняна "стратегия" была отработана изначально. Сейчас получит свой ответ, посмотрим что еще придумает. Клоунада, а не война. Куда только не жаловался с начала Боевых действий - давайте посчитаем: 1. В.В.Путин 2 жды + МИД РФ 2. Эмануэль Макрон 3. Ангела Меркель 4. К кому-то из руководства Ирана 5. Члены постоянного совета ОДКБ 6. Гос.Деп. 7. Секретариат НАТО ... Куда обращался или жаловался И.Алиев: никуда... 23

Fed BI Такое ощущение, что у турецких псов предсмертная конвульсия. Может и правда скоро расформируют турцию, просто тянут пока, потому что не могут определиться, кому какая часть территории отойдёт 19

16

нагорный карабах

турция

азербайджан

анкара

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, нагорный карабах, нато, турция, азербайджан, анкара, армения, в мире