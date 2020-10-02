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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578117745.html
Армения призвала НАТО объяснить участие Турции в боях в Карабахе
Союзники Анкары по НАТО должны объяснить, почему истребители F-16 ВВС Турции обстреливают Карабах и убивают мирных жителей, заявил премьер Армении Никол Пашинян РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:21
2020-10-02T21:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
f-16
нагорный карабах
нато
турция
азербайджан
анкара
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости.</strong> Союзники Анкары по <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> должны объяснить, почему истребители F-16 ВВС <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> обстреливают Карабах и убивают мирных жителей, заявил премьер Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Никол Пашинян</a> канадскому изданию <a href="https://www.theglobeandmail.com/">The Globe and Mail</a>.Он указал, что турецкие Вооруженные силы непосредственно участвуют в военных действиях в зоне конфликта. Премьер добавил, что "доставленные из Ближнего Востока террористы воюют на стороне Азербайджана под покровительством" Анкары.Во вторник Ереван заявил, что принадлежащий <a href="http://ria.ru/organization_VVS_Turcii/" target="_blank">ВВС Турции</a> F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным армянского Минобороны, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин. В Баку и Анкаре обвинили Ереван в дезинформации и отвергли эти обвинения.Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ. Турецкий лидер <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> выразил надежду на то, что Баку продолжит наступление в регионе.Президенты России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров.
Никакого НАТО нет в Карабахе. Судя по наглости выпадов Пашиняна "стратегия" была отработана изначально. Сейчас получит свой ответ, посмотрим что еще придумает. Клоунада, а не война. Куда только не жаловался с начала Боевых действий - давайте посчитаем: 1. В.В.Путин 2 жды + МИД РФ 2. Эмануэль Макрон 3. Ангела Меркель 4. К кому-то из руководства Ирана 5. Члены постоянного совета ОДКБ 6. Гос.Деп. 7. Секретариат НАТО ... Куда обращался или жаловался И.Алиев: никуда...
23
Такое ощущение, что у турецких псов предсмертная конвульсия. Может и правда скоро расформируют турцию, просто тянут пока, потому что не могут определиться, кому какая часть территории отойдёт
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нагорный карабах
турция
азербайджан
анкара
армения
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f-16, нагорный карабах, нато, турция, азербайджан, анкара, армения, в мире

Армения призвала НАТО объяснить участие Турции в боях в Карабахе

16:21 02.10.2020 (обновлено: 21:49 02.10.2020)
 
© AP Photo / SELCAN HACAOGLUТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / SELCAN HACAOGLU
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 окт — РИА Новости. Союзники Анкары по НАТО должны объяснить, почему истребители F-16 ВВС Турции обстреливают Карабах и убивают мирных жителей, заявил премьер Армении Никол Пашинян канадскому изданию The Globe and Mail.
Он указал, что турецкие Вооруженные силы непосредственно участвуют в военных действиях в зоне конфликта. Премьер добавил, что "доставленные из Ближнего Востока террористы воюют на стороне Азербайджана под покровительством" Анкары.

"Как может кто-то предлагать (Армении. — Прим. ред.) оставить беззащитным население Нагорного Карабаха один на один на один с террористами и экстремистами? Перемирие может быть установлено только в случае выдворения Турции с Южного Кавказа", — процитировали слова Пашиняна в пресс-службе кабмина.

Во вторник Ереван заявил, что принадлежащий ВВС Турции F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Согласно данным армянского Минобороны, погиб пилот штурмовика майор Валерий Данелин. В Баку и Анкаре обвинили Ереван в дезинформации и отвергли эти обвинения.
Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ. Турецкий лидер Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Баку продолжит наступление в регионе.
Президенты России, США и Франции, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаF-16Нагорный КарабахНАТОТурцияАзербайджанАнкараАрменияВ мире
 
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