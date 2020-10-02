https://ria.ru/20201002/karabakh-1578114931.html

Эрдоган надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:45

2020-10-02T15:45

2020-10-02T16:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> заявил, что надеется на продолжение наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе."Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", — сказал он, выступая в Конье. Трансляция велась в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a>.Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>.В четверг <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> выпустили заявление, в котором осудили эскалацию и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/merkel-1578115210.html

saash022004 Думаю уже всё стало более ясно и очевидно, кто первым начал войну... 79

Ольга Занкова все понятно, Турция заставила Азербайджан начать войну. За спиной поддержка члена НАТО... вот азербайджанцы и рванули в атаку 66

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нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, турция, азербайджан, армения, в мире