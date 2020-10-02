https://ria.ru/20201002/karabakh-1578084255.html

Азербайджан заявил о захвате стратегических высот в Карабахе

В Минобороны Азербайджана заявили, что армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T07:56

2020-10-02T07:56

2020-10-02T09:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 2 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявили, что армия заняла несколько стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, в свою очередь, заявили об уничтожении самолета и беспилотника ВВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Накануне лидеры России, США и Франции призвали к немедленному прекращению боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых и призвали Ереван и <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> незамедлительно возобновить переговоры.ЭскалацияСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что военные азербайджанской армии открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.Баку и Ереван вину за эскалацию возлагают друг на друга. Минобороны Азербайджана заявляет, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным ударам со стороны Азербайджана, который получил поддержку <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Все участники конфликта объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает противоборствующие стороны к сдержанности.Конфликт в Нагорном КарабахеКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности государства, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/nebenzya-1578077650.html

Анатолий Бороздин Да я уж грешным делом подумал,что на Арарат залезли. 49

Семен Разумов столько высот берут каждый день, а продвинулись максимум на пару км на 1 участке. вопрос. откуда столько высот там взялось, да еще и стратегических? 31

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире