Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
08:00 02.10.2020 (обновлено: 11:32 02.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Татьяна Мишина. В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные боевые действия с применением танков, авиации и ракетно-артиллерийского вооружения. Это самое серьезное обострение конфликта за четверть века. Жертв все больше. Москва, Париж и Вашингтон выпустили совместное коммюнике. Но пока призывы к переговорам безрезультатны. Азербайджанцы не намерены останавливать "контрнаступление", армяне не пойдут на уступки. Особую обеспокоенность вызывают сообщения о сирийских наемниках, переброшенных в Карабах. О том, как складывается ситуация, — в обзоре РИА Новости.
Пятый день войны
В четверг, на пятый день боев, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт обстреливали с утра. Днем огонь усилился. Сирены не было, рассказал корреспондент Sputnik Армения, — это означает, что город атаковали не дроны. Жители несколько дней прячутся в бомбоубежищах и подвалах. Российские журналисты, работающие в Карабахе, отмечают, что война носит дистанционный характер — атаки беспилотников, артиллерийские перестрелки. Интенсивность взаимных ударов нарастает.
В четверг утром Минобороны Армении сообщило, что Армия обороны НКР сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории соседнего Ирана. В Баку это опровергли. Позднее в армянском военном ведомстве проинформировали о других сбитых вертолете и самолете. В Баку, в свою очередь, заявили об уничтожении нескольких армянских колонн.
К вечеру Ереван заявил, что в воздушном пространстве Армении сбито четыре беспилотника-разведчика.
Жертвы — среди военных, мирных и прессы
Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи. В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших мирных жителях, в том числе ребенке. Более тридцати человек получили серьезные ранения, среди них — трое детей.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik
Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дал указание командованию армии не применять силу против населения Армении. Однако Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать мирные кварталы, указывают в Карабахе.
В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 16 жертвах среди мирных граждан. Раненых — 55. По данным ведомства, артиллерия повредила 163 жилых дома.
Пострадали и журналисты. Ранены оператор телеканала "Армения" и репортер армянского издания 24news. Двое журналистов французского Le Monde попали под огонь. Состояние одного из них тяжелое, его оперируют в Степанакерте. Франция направит за ними самолет.
В Баку ответственность за раненых журналистов возложили на Ереван. Министерство иностранных дел Азербайджана завило, что Армения, организуя поездки иностранных репортеров в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, подвергает их жизнь опасности и нарушает международное гуманитарное право.
"Репортеры без границ" потребовали от Баку расследовать ранение журналистов в непризнанной НКР.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПопавший под обстрел автомобиль с журналистами и сопровождающим их лицом в Нагорном Карабахе
Попавший под обстрел автомобиль с журналистами и сопровождающим их лицом в Нагорном Карабахе
Баку и Ереван взаимно обвиняют
Традиционно обострения карабахского конфликта связывают с внутриполитической обстановкой в Армении и Азербайджане. Ильхам Алиев утверждает, что это была спланированная военная провокация, по его словам, премьер Армении хочет отвлечь внимание от проблем в стране.
Никол Пашинян считает, что операцию запланировали во время армейских учений Азербайджана и Турции. И боевыми действиями руководят высокопоставленные турецкие военнослужащие. Ереван воспринимает это как войну, объявленную армянскому народу.
Переговоры возможны только после прекращения насилия, настаивает Пашинян. Алиев в принципе отрицает возможность диалога, поскольку Армения стремится сохранить статус-кво в Карабахе.
Ереван не пойдет на односторонние уступки. Однако Армения готова начать переговоры по вопросу о прекращении огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ.
Баку назвал бессмысленными призывы к урегулированию со стороны отдельных стран. По словам Алиева, если международное сообщество не может заставить правительство Армении убрать войска из Карабаха, "азербайджанский солдат их остановит и выведет со своих территорий, справедливость восторжествует".
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства АрменииПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи по вопросам урегулирования карабахского конфликта. Вена, 29 марта 2019
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи по вопросам урегулирования карабахского конфликта. Вена, 29 марта 2019
Призывы и мольбы прекратить огонь
Кавказский регион из-за обострения в Нагорном Карабахе превратится в огромную проблему, если международное сообщество не вмешается, предупредил в четверг президент Армении. "Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией?" — сказал он.
В Совете Европы буквально умоляли немедленно прекратить боевые действия. "Я скорблю о гибели множества людей, включая гражданских, ставших жертвами военных действий. Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин, детей", — говорила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
С президентами Армении и Азербайджана 1 октября побеседовал по телефону Александр Лукашенко. Чуть позже лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление, решительно осудив эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. "Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в этом документе.
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар по артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар по артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Однако президент Турции призывы ОБСЕ посчитал "недопустимыми". По его словам, "они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха".
Третья сторона
Турция — единственная страна, настаивающая на продолжении боевых действий. Анкара и раньше выступала в этом конфликте на стороне Азербайджана, но о прямом военном вмешательстве речи не шло — сдерживали союзнические отношения Еревана и Москвы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на этот раз в Анкаре готовы помогать Баку не только словами. "Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров", — подчеркнул во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не подливать масло в огонь". Однако на следующий день Чавушоглу повторил ту же мысль. Кроме того, он рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину план урегулирования нагорнокарабахского конфликта "по примеру совместной работы в Сирии", но российский президент отклонил предложение.
Слова о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провокационный характер, вновь отметил Песков. В Кремле считают подобные высказывания "очень вредными". "Любое участие третьих стран в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия", — заключил пресс-секретарь российского президента.
В свою очередь, в Баку указали, что не нуждаются в каких-либо внешних силах для обеспечения территориальной целостности. Однако, как утверждают в Минобороны Армении, турецкие F-16 наносят удары по Нагорному Карабаху, а действия азербайджанской авиации координируют из командного пункта E7-T на участке Карс — Эрзурум, это города на востоке Турции.
Именно Турция разжигает конфликт в Нагорном Карабахе, стремясь усилить региональное и международное влияние, заявила в интервью РИА Новости советница президента Сирии Бусейна Шаабан.
Наемники из Сирии
У Москвы есть данные о переброске в Нагорный Карабах из Ливии и Сирии наемников, сообщил МИД. Франция также располагает информацией о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, сказал перед началом европейского саммита Эммануэль Макрон. Он уточнил, что в Баку из турецкого Газиантепа были переброшены около 300 сирийских боевиков. "Эти боевики были идентифицированы, они происходят из джихадисткой группировки, которая действует в районе Алеппо", — сказал Макрон.
В российском МИД не уточнили, по чьей инициативе и кто осуществляет переброску наемников, но предупредили об опасности такого шага. Ранее в отправке боевиков в зону конфликта Азербайджан и Армения обвинили друг друга.
Посол Армении в России Вардан Тоганян говорил, что из Сирии в Нагорный Карабах перебросили "около четырех тысяч боевиков". Ильхам Алиев отрицал это и настаивал, что Турция оказывает Азербайджану "только моральную поддержку".
Британская газета Guardian поговорила с тремя сирийскими боевиками, которые, по их словам, завербовались в Азербайджан. Другое британское издание, Times, побеседовало с боевиком "Сирийской национальной армии" из Идлиба, подтвердившим переброску людей в Карабах. Агентство Рейтер тоже контактировало с двумя боевиками из разных вооруженных группировок — турки через представителей "Сирийской национальной армии" завербовали их на карабахскую войну.
В Кремле заявили о крайней обеспокоенности в связи с информацией о переброске в зону карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Эту тему обсудили и члены российского Совбеза.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Дым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
Как закончилась прошлая эскалация
Во время предыдущего обострения, в апреле 2016-го, перемирие объявили на четвертый день боевых действий. Начались переговоры, конфликт обсудили в ОБСЕ, а также президенты России, Армении и Азербайджана.
Начальник оперативного отдела Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики полковник Виктор Арстамян сообщал, что Азербайджан потерял 18 танков и более 300 военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана настаивало на том, что было уничтожено более 370 солдат и 12 танков противника. Нагорный Карабах признал гибель 20 бойцов, еще 26 пропали без вести. Министерство обороны Армении проинформировало, что всего с армянской стороны погибли 78 человек. В Азербайджане говорили о том, что погиб 31 военнослужащий.
Двадцатого июня 2016 года в Санкт-Петербурге президенты России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Серж Саргсян и Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Стороны согласились увеличить число наблюдателей от ОБСЕ.
Лидеры трех государств также выразили "приверженность созданию условий для того, чтобы был устойчивый прогресс в переговорах по политическому урегулированию конфликта". Песков тогда объяснял цель переговоров так: "Застраховаться от возобновления боевых действий, не дать пропасть тем наработкам, которые были на момент возобновления насилия вокруг Карабаха". К сожалению, застраховаться не удалось.