https://ria.ru/20201002/golf-1578053284.html

В Санкт-Петербурге обсудили пути развития гольф-туризма в России

В Санкт-Петербурге прошла "Петергофская Гольф Ассамблея", гостями на которой стали представители 20 стран. Эксперты обсудили будущее гольф-туризма для среднего... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:39

2020-10-02T08:39

2020-10-02T08:39

туризм

урал

исландия

южная корея

латвия

узбекистан

чехия

греция

таджикистан

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Санкт-Петербурге прошла "Петергофская Гольф Ассамблея", гостями на которой стали представители 20 стран. Эксперты обсудили будущее гольф-туризма для среднего класса в России, сообщает пресс-служба.В "Петергофской Гольф Ассамблее" приняли участие представители дипломатического корпуса России, Латвии, Греции, Исландии, Чехии, Эстонии, Республики Корея, Швейцарии, Сирии, Индии, Монголии, Румынии, Индонезии, Сальвадора, Гватемалы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана. "Несмотря на то, что эта индустрия у нас делает только первые шаги, у гольф-направления в России есть все возможности, — заявил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. — Это привлекательность туристского центра, развитая гостиничная инфраструктура, высокий уровень сервиса, огромное количество уникальных событий. Еще один важный плюс для гольф-туристов из других стран: недавно появилась единая электронная виза, позволяющая находиться 16 дней на территории России (это революционное решение!). С первого января оно начинает действовать для иностранных граждан, желающих к нам приехать (ранее виза уже действовала в экспериментальном режиме)". Он также добавил, что в Санкт-Петербурге есть все конкурентные преимущества для развития региона как центра гольф-туризма. "Этот демократичный вид спорта и досуга обладает все же высоким средним чеком, — заявил Сергей Корнеев. — Двигатель туризма — затраты путешественников. В прошлом году десять с половиной миллионов гостей приехали в Санкт-Петербург, средний чек пребывания равен 36 тысячам рублей. Простой арифметический подсчет позволяет понять, что туристы оставили около 360 с лишним миллиардов рублей, забрав с собой приятные воспоминания. И у гольф-индустрии в России есть все возможности "попасть в точку", чтобы развивать экономику региона, достойно принимая гостей из других стран. Потому что спрос есть, только об этом надо рассказать!"Всего в Санкт-Петербурге и области действуют четыре гольф-клуба. Их локация уникальна: все находятся на расстоянии 20-30 минут друг от друга, сообщил Сергей Спицын, президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.По его словам, "потребуется еще десять лет для того, чтобы вырасти до полной экономической составляющей, потому что годовое содержание клуба обходится в 60-65 миллионов рублей". "Мировой рынок гольф-туризма громадный, высококонкурентный. Гольф-поля Санкт-Петербурга входят десятку лучших в Европе и в двадцатку лучших в мире", — подчеркнул президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.Она добавила, что в условиях пандемии, когда границы закрыты и запланированные туры иностранцев перенесены на 2021-22 года, "мы наблюдаем высокий спрос к полям и курортам на внутреннем рынке"."Ведь это — один из немногих видов спорта на открытом воздухе, обеспечивающий максимальную безопасность для жизни и здоровья людей. Он позволяет прорабатывать при игре респираторную систему легких, например, — заявила Анна Овчинникова. — Гольф уникален своим этикетом, не имеющим аналогов в мире по высоте культуры джентльменства. Этот вид спорта легко интегрирует в себя самые разные стили, жанры, традиции для создания многообразных программ отдыха и туристских маршрутов для клиентов с самыми разными предпочтениями".

https://ria.ru/20191006/1559383734.html

https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html

урал

исландия

южная корея

латвия

узбекистан

чехия

греция

таджикистан

краснодарский край

санкт-петербург

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урал, исландия, южная корея, латвия, узбекистан, чехия, греция, таджикистан, краснодарский край, санкт-петербург, казахстан