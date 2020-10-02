https://ria.ru/20201002/golf-1578053284.html
В Санкт-Петербурге обсудили пути развития гольф-туризма в России
В Санкт-Петербурге прошла "Петергофская Гольф Ассамблея", гостями на которой стали представители 20 стран. Эксперты обсудили будущее гольф-туризма для среднего... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:39
2020-10-02T08:39
2020-10-02T08:39
туризм
урал
исландия
южная корея
латвия
узбекистан
чехия
греция
таджикистан
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В Санкт-Петербурге прошла "Петергофская Гольф Ассамблея", гостями на которой стали представители 20 стран. Эксперты обсудили будущее гольф-туризма для среднего класса в России, сообщает пресс-служба.В "Петергофской Гольф Ассамблее" приняли участие представители дипломатического корпуса России, Латвии, Греции, Исландии, Чехии, Эстонии, Республики Корея, Швейцарии, Сирии, Индии, Монголии, Румынии, Индонезии, Сальвадора, Гватемалы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана. "Несмотря на то, что эта индустрия у нас делает только первые шаги, у гольф-направления в России есть все возможности, — заявил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. — Это привлекательность туристского центра, развитая гостиничная инфраструктура, высокий уровень сервиса, огромное количество уникальных событий. Еще один важный плюс для гольф-туристов из других стран: недавно появилась единая электронная виза, позволяющая находиться 16 дней на территории России (это революционное решение!). С первого января оно начинает действовать для иностранных граждан, желающих к нам приехать (ранее виза уже действовала в экспериментальном режиме)". Он также добавил, что в Санкт-Петербурге есть все конкурентные преимущества для развития региона как центра гольф-туризма. "Этот демократичный вид спорта и досуга обладает все же высоким средним чеком, — заявил Сергей Корнеев. — Двигатель туризма — затраты путешественников. В прошлом году десять с половиной миллионов гостей приехали в Санкт-Петербург, средний чек пребывания равен 36 тысячам рублей. Простой арифметический подсчет позволяет понять, что туристы оставили около 360 с лишним миллиардов рублей, забрав с собой приятные воспоминания. И у гольф-индустрии в России есть все возможности "попасть в точку", чтобы развивать экономику региона, достойно принимая гостей из других стран. Потому что спрос есть, только об этом надо рассказать!"Всего в Санкт-Петербурге и области действуют четыре гольф-клуба. Их локация уникальна: все находятся на расстоянии 20-30 минут друг от друга, сообщил Сергей Спицын, президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.По его словам, "потребуется еще десять лет для того, чтобы вырасти до полной экономической составляющей, потому что годовое содержание клуба обходится в 60-65 миллионов рублей". "Мировой рынок гольф-туризма громадный, высококонкурентный. Гольф-поля Санкт-Петербурга входят десятку лучших в Европе и в двадцатку лучших в мире", — подчеркнул президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.Она добавила, что в условиях пандемии, когда границы закрыты и запланированные туры иностранцев перенесены на 2021-22 года, "мы наблюдаем высокий спрос к полям и курортам на внутреннем рынке"."Ведь это — один из немногих видов спорта на открытом воздухе, обеспечивающий максимальную безопасность для жизни и здоровья людей. Он позволяет прорабатывать при игре респираторную систему легких, например, — заявила Анна Овчинникова. — Гольф уникален своим этикетом, не имеющим аналогов в мире по высоте культуры джентльменства. Этот вид спорта легко интегрирует в себя самые разные стили, жанры, традиции для создания многообразных программ отдыха и туристских маршрутов для клиентов с самыми разными предпочтениями".
https://ria.ru/20191006/1559383734.html
https://ria.ru/20200930/puteshestviya-1577999559.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урал, исландия, южная корея, латвия, узбекистан, чехия, греция, таджикистан, краснодарский край, санкт-петербург, казахстан
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге прошла "Петергофская Гольф Ассамблея", гостями на которой стали представители 20 стран. Эксперты обсудили будущее гольф-туризма для среднего класса в России, сообщает пресс-служба.
В "Петергофской Гольф Ассамблее" приняли участие представители дипломатического корпуса России, Латвии, Греции, Исландии, Чехии, Эстонии, Республики Корея, Швейцарии, Сирии, Индии, Монголии, Румынии, Индонезии, Сальвадора, Гватемалы, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана.
"Несмотря на то, что эта индустрия у нас делает только первые шаги, у гольф-направления в России есть все возможности, — заявил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. — Это привлекательность туристского центра, развитая гостиничная инфраструктура, высокий уровень сервиса, огромное количество уникальных событий. Еще один важный плюс для гольф-туристов из других стран: недавно появилась единая электронная виза, позволяющая находиться 16 дней на территории России (это революционное решение!). С первого января оно начинает действовать для иностранных граждан, желающих к нам приехать (ранее виза уже действовала в экспериментальном режиме)".
Он также добавил, что в Санкт-Петербурге есть все конкурентные преимущества для развития региона как центра гольф-туризма.
"Этот демократичный вид спорта и досуга обладает все же высоким средним чеком, — заявил Сергей Корнеев. — Двигатель туризма — затраты путешественников. В прошлом году десять с половиной миллионов гостей приехали в Санкт-Петербург, средний чек пребывания равен 36 тысячам рублей. Простой арифметический подсчет позволяет понять, что туристы оставили около 360 с лишним миллиардов рублей, забрав с собой приятные воспоминания. И у гольф-индустрии в России есть все возможности "попасть в точку", чтобы развивать экономику региона, достойно принимая гостей из других стран. Потому что спрос есть, только об этом надо рассказать!"
Всего в Санкт-Петербурге и области действуют четыре гольф-клуба. Их локация уникальна: все находятся на расстоянии 20-30 минут друг от друга, сообщил Сергей Спицын, президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.
По его словам, "потребуется еще десять лет для того, чтобы вырасти до полной экономической составляющей, потому что годовое содержание клуба обходится в 60-65 миллионов рублей".
"Правильный путь развития — как когда сильные игроки едут соревноваться и проводить мастер-классы на гольф-полях регионов нашей страны, — сказал Сергей Спицын. — За счет этого направления мы можем достичь роста показателей уже в течение трех лет в таких важных категориях этого вида спорта как детский и студенческий гольф".
"Мировой рынок гольф-туризма громадный, высококонкурентный. Гольф-поля Санкт-Петербурга входят десятку лучших в Европе и в двадцатку лучших в мире", — подчеркнул президент Федерации гольфа Санкт-Петербурга.
"Чтобы увидеть турпродукты Golf in Russia с презентацией лучших отечественных клубов на международных выставках, собираются очереди, — рассказала Анна Овчинникова, директор АНО "Международный центр гольф туризма. — Пока мало кто знает, что Россия обладает гольф-полями мирового класса (от Краснодарского края до Урала), созданными звездами мировой гольф-архитектуры. Среди них Джек Никлаус, Стив Форрест, Грег Норман, Пол и Дейв Томас".
Она добавила, что в условиях пандемии, когда границы закрыты и запланированные туры иностранцев перенесены на 2021-22 года, "мы наблюдаем высокий спрос к полям и курортам на внутреннем рынке".
"Ведь это — один из немногих видов спорта на открытом воздухе, обеспечивающий максимальную безопасность для жизни и здоровья людей. Он позволяет прорабатывать при игре респираторную систему легких, например, — заявила Анна Овчинникова. — Гольф уникален своим этикетом, не имеющим аналогов в мире по высоте культуры джентльменства. Этот вид спорта легко интегрирует в себя самые разные стили, жанры, традиции для создания многообразных программ отдыха и туристских маршрутов для клиентов с самыми разными предпочтениями".