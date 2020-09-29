Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
12:49 29.09.2020 (обновлено: 17:12 29.09.2020)
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.
"Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки", — говорится в заявлении.
"Постановление принимается единогласно. Леонид Иванович (Калашников, глава комитета ГД по СНГ), просим вас довести до сведения наших коллег из парламентов и Армении, и Азербайджана данное решение незамедлительно и еще раз подчеркнуть, что мы за дипломатический путь урегулирования конфликтов, за политические решения", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.
Также депутаты в своем заявлении выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы.
Данное заявление ГД будет направлено президенту России, в правительство России, парламенты Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, МПА СНГ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян провели 27 сентября телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.