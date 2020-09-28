https://ria.ru/20200928/karabakh-1577917476.html

Эрдоган обсудил с Джонсоном ситуацию в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора военный конфликт в Нагорном Карабахе,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T22:43

2020-09-28T22:43

2020-09-28T22:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

борис джонсон

нагорно-карабахская республика

великобритания

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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<strong>АНКАРА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> обсудили в ходе телефонного разговора военный конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, сообщила администрация турецкого лидера в понедельник."В ходе переговоров были обсуждены региональные вопросы, в частности, напряженность, вызванная нападениями <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a>. Президент Эрдоган подчеркнул, что для мира и стабильности региона Армения должна вывести войска с оккупированных территорий Нагорного Карабаха и соседних районов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Эрдоган и Джонсон обсудили также события в Восточном Средиземноморье, где усилилась напряженность между Турции и <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> из-за споров о принадлежности континентального шельфа."Президент Эрдоган заявил, что сбалансированная и объективная позиция Великобритании по Восточному Средиземноморью, а также поддержка усилий по диалогу служит общим интересам", - отметили в администрации турецкого лидера.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана в свою очередь утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577897728.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

3

нагорно-карабахская республика

великобритания

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, нагорно-карабахская республика, великобритания, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире