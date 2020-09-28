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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891948.html
Муфтий призвал урегулировать конфликт в Карабахе с помощью религии
Столкновения между Арменией и Азербайджаном можно прекратить, опираясь на религию, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:59
2020-09-28T15:19
религия и мировоззрение
религия
исмаил бердиев
минобороны армении
русская православная церковь
в мире
новости - религия и мировоззрение
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Столкновения между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> можно прекратить, опираясь на религию, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев."Самое главное, человек должен понимать, для чего его создал Всевышний. Если он это поймет, никаких конфликтов не будет. Логика войны противоречит исламу", - сказал Бердиев.По его словам, на Кавказе есть свои обычаи, поэтому не весь опыт налаживания конфликтов применим в этом регионе. "У нас был осетино-ингушский конфликт, война. А потом пришли люди, которые на основе религии все это остановили", - рассказал муфтий.Он добавил, что надо "вести переговоры и находить пути решения", "обе стороны конфликта должны понять, что военные действия не приводят ни к чему хорошему".В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий <a href="http://ria.ru/person_Albir_Krganov/" target="_blank" data-auto="true">Альбир Крганов</a> отметил, что с точки зрения ислама, война возможна в оборонительных целях, а просто так "Господь не давал никому права убивать людей"."Когда на вашу страну напала другая страна, защищаться можно. Но в случае со спорными территориями, вопросом границ – а таких конфликтов в мире много – когда каждая сторона заявляет, что напали на нее, надо садиться за стол переговоров, разбираться и решать вопрос цивилизованно, возможно при посредничестве других стран. Пусть свое слово скажут ученые, историки – люди, которые профессионально изучают тему территорий и границ", - предложил муфтий.Он отметил, что в ДСМР с озабоченностью наблюдают за событиями в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и призывают стороны конфликта "прекратить военные действия, вернуться к выполнению предыдущих договоренностей и сесть за стол переговоров". Муфтий также напомнил, что ранее Русская православная церковь инициировала встречи религиозных деятелей Азербайджана и Армении и это "успокоило ситуацию". "Не сомневаюсь, что и сегодня религиозные деятели могут высказать свое мнение", - подытожил глава ДСМР.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html
https://ria.ru/20200928/legoyda-1577885170.html
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религия, исмаил бердиев, минобороны армении, русская православная церковь, в мире, новости - религия и мировоззрение, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения

Муфтий призвал урегулировать конфликт в Карабахе с помощью религии

14:59 28.09.2020 (обновлено: 15:19 28.09.2020)
679
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Столкновения между Арменией и Азербайджаном можно прекратить, опираясь на религию, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев.
"Самое главное, человек должен понимать, для чего его создал Всевышний. Если он это поймет, никаких конфликтов не будет. Логика войны противоречит исламу", - сказал Бердиев.
По его словам, на Кавказе есть свои обычаи, поэтому не весь опыт налаживания конфликтов применим в этом регионе. "У нас был осетино-ингушский конфликт, война. А потом пришли люди, которые на основе религии все это остановили", - рассказал муфтий.
Он добавил, что надо "вести переговоры и находить пути решения", "обе стороны конфликта должны понять, что военные действия не приводят ни к чему хорошему".
В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что с точки зрения ислама, война возможна в оборонительных целях, а просто так "Господь не давал никому права убивать людей".
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 11:22
Эксперт рассказал, на что готов Баку, чтобы решить карабахский вопрос
"Когда на вашу страну напала другая страна, защищаться можно. Но в случае со спорными территориями, вопросом границ – а таких конфликтов в мире много – когда каждая сторона заявляет, что напали на нее, надо садиться за стол переговоров, разбираться и решать вопрос цивилизованно, возможно при посредничестве других стран. Пусть свое слово скажут ученые, историки – люди, которые профессионально изучают тему территорий и границ", - предложил муфтий.
Он отметил, что в ДСМР с озабоченностью наблюдают за событиями в Нагорном Карабахе и призывают стороны конфликта "прекратить военные действия, вернуться к выполнению предыдущих договоренностей и сесть за стол переговоров". Муфтий также напомнил, что ранее Русская православная церковь инициировала встречи религиозных деятелей Азербайджана и Армении и это "успокоило ситуацию". "Не сомневаюсь, что и сегодня религиозные деятели могут высказать свое мнение", - подытожил глава ДСМР.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 14:09Религия и мировоззрение
РПЦ готова к миротворческой миссии в Карабахе
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
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