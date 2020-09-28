https://ria.ru/20200928/karabakh-1577891948.html

Муфтий призвал урегулировать конфликт в Карабахе с помощью религии

Столкновения между Арменией и Азербайджаном можно прекратить, опираясь на религию, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:59

2020-09-28T14:59

2020-09-28T15:19

религия и мировоззрение

религия

исмаил бердиев

минобороны армении

русская православная церковь

в мире

новости - религия и мировоззрение

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871703_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_05913a7a5d60ec2b3d95c57dd5cec28a.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Артем Буденный.</strong> Столкновения между <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> можно прекратить, опираясь на религию, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев."Самое главное, человек должен понимать, для чего его создал Всевышний. Если он это поймет, никаких конфликтов не будет. Логика войны противоречит исламу", - сказал Бердиев.По его словам, на Кавказе есть свои обычаи, поэтому не весь опыт налаживания конфликтов применим в этом регионе. "У нас был осетино-ингушский конфликт, война. А потом пришли люди, которые на основе религии все это остановили", - рассказал муфтий.Он добавил, что надо "вести переговоры и находить пути решения", "обе стороны конфликта должны понять, что военные действия не приводят ни к чему хорошему".В свою очередь глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий <a href="http://ria.ru/person_Albir_Krganov/" target="_blank" data-auto="true">Альбир Крганов</a> отметил, что с точки зрения ислама, война возможна в оборонительных целях, а просто так "Господь не давал никому права убивать людей"."Когда на вашу страну напала другая страна, защищаться можно. Но в случае со спорными территориями, вопросом границ – а таких конфликтов в мире много – когда каждая сторона заявляет, что напали на нее, надо садиться за стол переговоров, разбираться и решать вопрос цивилизованно, возможно при посредничестве других стран. Пусть свое слово скажут ученые, историки – люди, которые профессионально изучают тему территорий и границ", - предложил муфтий.Он отметил, что в ДСМР с озабоченностью наблюдают за событиями в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и призывают стороны конфликта "прекратить военные действия, вернуться к выполнению предыдущих договоренностей и сесть за стол переговоров". Муфтий также напомнил, что ранее Русская православная церковь инициировала встречи религиозных деятелей Азербайджана и Армении и это "успокоило ситуацию". "Не сомневаюсь, что и сегодня религиозные деятели могут высказать свое мнение", - подытожил глава ДСМР.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого отметили, что важно предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

https://ria.ru/20200928/legoyda-1577885170.html

2

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, исмаил бердиев, минобороны армении, русская православная церковь, в мире, новости - религия и мировоззрение, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения