https://ria.ru/20200928/karabakh-1577885141.html

Баку пообещал адекватный ответ при применении Ереваном "Искандеров"

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что у вооруженных сил страны есть адекватный ответ на возможное применение комплексов "Искандер"... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:41

2020-09-28T13:41

2020-09-28T18:53

мид азербайджана

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вооруженные силы азербайджана

искандер

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что у вооруженных сил страны есть адекватный ответ на возможное применение комплексов "Искандер" <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> в ходе конфликта."К сожалению, ожидать от армянской стороны можно чего угодно. Мне сложно комментировать с военной точки зрения, какие будут ответные действия. <...> Я уверен, что у Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> есть адекватный ответ", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее в понедельник представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> Арцрун Ованнисян заявил, что армянская сторона применит имеющиеся у нее в арсенале вооружения, в частности ракетные комплексы "Искандер" и штурмовики, только если их применение будет соответствовать логике ведения боевых действий.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид азербайджана, вооруженные силы азербайджана, искандер, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире