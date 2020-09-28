https://ria.ru/20200928/karabakh-1577880771.html

ЕСПЧ рассмотрит запрос Армении по ситуации в Нагорном Карабахе

Страсбургский суд получил запрос Армении обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов и его рассмотрит, сообщили РИА Новости в пресс-... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:51

2020-09-28T12:51

2020-09-28T13:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

европейский суд по правам человека

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Страсбургский суд получил запрос <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обязать <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> прекратить бомбардировки гражданских объектов и его рассмотрит, сообщили РИА Новости в пресс- службе суда"Суд получил ходатайство об обеспечительной мере. Оно рассматривается", - сказали в суде.Там не уточнили, когда именно оно будет рассмотрено.Накануне представительство республики в суде сообщило, что Армения обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x8271018/" target="_blank" data-auto="true">Европейский суд</a> по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов. Под обеспечительными (промежуточными) мерами обычно понимается запрет суда ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871239.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, европейский суд по правам человека, азербайджан, армения, в мире