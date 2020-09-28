ЕСПЧ рассмотрит запрос Армении по ситуации в Нагорном Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.
Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.
Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.
Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.
Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.
Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.
Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.
Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".
Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.
Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.