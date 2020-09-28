https://ria.ru/20200928/karabakh-1577876367.html

Ереван не исключил применения штурмовиков и "Искандеров" в Карабахе

Армянская сторона применит имеющиеся у нее в арсенале вооружения, в частности ракетные комплексы "Искандер" и штурмовики, только если это будет соответствовать... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:01

2020-09-28T12:01

2020-09-28T14:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

арцрун ованнисян

искандер

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости.</strong> Армянская сторона применит имеющиеся у нее в арсенале вооружения, в частности ракетные комплексы "Искандер" и штурмовики, только если это будет соответствовать логике ведения боевых действий, заявил в понедельник на брифинге представитель <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Не думаю, что уместно обсуждать вопрос применения того или иного вида вооружения. У военных есть четкие планы ведения боевых действий, инструментарий, тактика. Заранее говорить или комментировать не всегда уместно. Когда посчитают нужным, когда это будет соответствовать логике ведения боевых действий, возникнет необходимость, тогда однозначно применят", — сказал Ованнисян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577869941.html

Егор Панкратов Не жалко ни тех не других.... 24

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нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. 2020-09-28T12:01 true PT2M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, арцрун ованнисян, искандер, нагорно-карабахская республика, армения, в мире