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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874352.html
Посол Армении заявил о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе
В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в Нагорном Карабахе сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:35
2020-09-28T11:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>.Он отметил, что в разговоре с российской стороной накануне руководство заявило о "новых геополитических реалиях, которые установились после июльских событий (на армяно-азербайджанской границе) и после возобновления крупномасштабных военных действий (на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе)".Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> позвонил азербайджанскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и заявил о полной поддержке со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе. Накануне глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и его турецкий коллега <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> по телефону подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871239.html
Ну а что он хотел? Армения отвернулась от Росси, решила идти в НАТО, к Западу на поклон, но тем не до неё! Зато Турции очень даже до неё. Вот и получили что хотели
11
Это давно известно. Армения себя ведет многовекторно как Лукашенко..... Сами виноваты.
11
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Посол Армении заявил о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе

11:35 28.09.2020
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© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : Посольство Армении в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в Нагорном Карабахе сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
Он отметил, что в разговоре с российской стороной накануне руководство заявило о "новых геополитических реалиях, которые установились после июльских событий (на армяно-азербайджанской границе) и после возобновления крупномасштабных военных действий (на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе)".
"А эти реалии в том, что сегодня на театре военных действий Южного Кавказа действует третья сторона - Турция, сторона НАТО, которая активно участвует на стороне Азербайджана присутствием военных советников и поставками оружия и так далее", - заявил Тоганян.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 10:54Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Российский МИД призвал к сдержанности при обсуждении конфликта в Карабахе
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Ну а что он хотел? Армения отвернулась от Росси, решила идти в НАТО, к Западу на поклон, но тем не до неё! Зато Турции очень даже до неё. Вот и получили что хотели
28 сентября, 11:41
Eugene CitizenEugene Citizen
1000001
Это давно известно. Армения себя ведет многовекторно как Лукашенко..... Сами виноваты.
28 сентября, 11:48
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1000001
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