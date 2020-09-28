https://ria.ru/20200928/karabakh-1577874352.html

Посол Армении заявил о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе

В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в Нагорном Карабахе сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:35

2020-09-28T11:35

2020-09-28T11:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>.Он отметил, что в разговоре с российской стороной накануне руководство заявило о "новых геополитических реалиях, которые установились после июльских событий (на армяно-азербайджанской границе) и после возобновления крупномасштабных военных действий (на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе)".Ранее президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджеп Тайип Эрдоган</a> позвонил азербайджанскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и заявил о полной поддержке со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе. Накануне глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> и его турецкий коллега <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> по телефону подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577871239.html

Eugene Citizen Ну а что он хотел? Армения отвернулась от Росси, решила идти в НАТО, к Западу на поклон, но тем не до неё! Зато Турции очень даже до неё. Вот и получили что хотели 11

Егор Панкратов Это давно известно. Армения себя ведет многовекторно как Лукашенко..... Сами виноваты. 11

2

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире