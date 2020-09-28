Посол Армении заявил о новых геополитических реалиях на Южном Кавказе
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© Фото : Посольство Армении в РФПосол Армении в Москве Вардан Тоганян
© Фото : Посольство Армении в РФ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В регионе Южного Кавказа после летнего обострения ситуации и нынешней эскалации в Нагорном Карабахе сложились новые геополитические реалии, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
Он отметил, что в разговоре с российской стороной накануне руководство заявило о "новых геополитических реалиях, которые установились после июльских событий (на армяно-азербайджанской границе) и после возобновления крупномасштабных военных действий (на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе)".
"А эти реалии в том, что сегодня на театре военных действий Южного Кавказа действует третья сторона - Турция, сторона НАТО, которая активно участвует на стороне Азербайджана присутствием военных советников и поставками оружия и так далее", - заявил Тоганян.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу по телефону подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.
МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.