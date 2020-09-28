https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872375.html

В Баку ограничили работу аэропорта из-за введения военного положения

Международный аэропорт "Гейдар Алиев" в Баку из-за введения в Азербайджане военного положения в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Карабахе РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:11

2020-09-28T11:11

2020-09-28T12:37

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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

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азербайджан

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Международный аэропорт "Гейдар Алиев" в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> из-за введения в <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> военного положения в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Карабахе временно переходит на ограниченный режим работы, сообщили РИА в пресс-службе аэропорта."В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана международный аэропорт "Гейдар Алиев" временно переходит на ограниченный режим работы", - сообщили в пресс-службе.Уточняется, что приостановлены все рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по направлению Баку - Нахичевань - Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку - Лондон - Баку, запланированный на 1 октября, и Баку - Берлин - Баку, запланированный на 2 октября."Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги. Кроме того, авиакомпания FlyDubai отменила рейсы по маршруту Дубай - Баку - Дубай, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, авиакомпания "Аэрофлот" - авиарейсы Москва - Баку - Москва на 1 и 4 октября, авиакомпания "Белавиа" - авиарейсы Минск - Баку - Минск на 2 и 4 октября. За дополнительной информацией пассажиры данных отмененных рейсов могут обратиться в указанные авиакомпании", - уточнили в пресс-службе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/azerbaydzhan-1577868508.html

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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