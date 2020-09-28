https://ria.ru/20200928/karabakh-1577868439.html

В Баку уточнили данные о раненых среди мирных жителей в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что за сутки число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:21

2020-09-28T10:21

2020-09-28T12:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что за сутки число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, увеличилось до 26.В воскресенье в генпрокуратуре Азербайджана заявляли о 19 пострадавших среди мирного населения в результате обострения на линии соприкосновения в Карабахе."Военно-политическое руководство <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая обязательства, исходящие из женевских конвенций. В качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы - районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры - больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады. К настоящему времени были госпитализированы 26 мирных жителей с различными телесными повреждениями", - заявили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577865300.html

нагорный карабах

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: в больницы Степанакерта поступают раненые В больницы города Степанакерт в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике поступают раненые в ходе обострения ситуации в регионе. 2020-09-28T10:21 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, в мире