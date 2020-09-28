https://ria.ru/20200928/dodon-1577866103.html

Додон призвал Армению и Азербайджан остановить огонь

Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в понедельник обратился к руководству Армении и Азербайджана с призывом остановить огонь. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:42

2020-09-28T09:42

2020-09-28T12:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

игорь додон

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> на брифинге в понедельник обратился к руководству <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с призывом остановить огонь."Нас беспокоит то, что происходит в Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Обе страны — дружественные для Молдавии, у нас хорошие контакты, в том числе и на самом высоком уровне. Мы призываем остановить огонь, призываем к спокойствию и миру", - сказал Додон.Отдельно президент обратился к представителям армянской и азербайджанской диаспор, проживающих в Молдавии."Мы - государство, в котором множество национальностей живут в мире, поэтому призываю всех сохранять спокойствие. Понимаем, что ситуация непростая, эмоций много, но я обращаюсь к вам — дорогие граждане, азербайджанцы и армяне — не переносите этот конфликт на территорию Молдавии, у нас должно быть спокойно - без протестов и без дестабилизации", - подчеркнул Додон.МО Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/bronetekhnika-1577858815.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, игорь додон, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире