https://ria.ru/20200927/zavod-1577840084.html
В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"
Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:54
2020-09-27T13:54
2020-09-27T14:31
республика татарстан
аскар мамин
центральная азия
татнефть
рустам минниханов
казахстан
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<strong>КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> и премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Askar_Mamin/" target="_blank" data-auto="true">Аскар Мамин</a> в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "КамАЗ", сообщает пресс-служба главы Татарстана.Помимо строительства новых производственных комплексов, в Костанае планируется создать инжиниринговый и образовательный центр "КамАЗа".Президент Татарстана напомнил, что у "КамАЗа" и Казахстана большой опыт сотрудничества. В городе Кокшетау действует сборочный завод компании — совместное российско-казахстанское предприятие "КамАЗ-Инжиниринг". Также здесь работает торговая компания "КамАЗ" и более 20 сервисных центров.Стороны также подписали ряд соглашений и меморандумов, в частности инвестиционный меморандум по созданию в Казахстане шинного завода (совместный проект "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефти</a>" и компании "Аллюр"). Новое шинное производство будет ориентировано на рынок всей <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>. Планируемая мощность — три миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году.Только за первое полугодие 2020 года в Казахстан было поставлено шинной продукции более чем на один миллиард рублей.Минниханов выразил уверенность, что реализация новых проектов послужит дальнейшему расширению сотрудничества Татарстана и Казахстана, и высоко оценил условия, создаваемые в Казахстане для инвесторов с высокотехнологичными производствами.
https://ria.ru/20200722/1574718123.html
ftfeshnik
Зачем? В России создавать рабочие места нет желания?
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центральная азия
казахстан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аскар мамин, центральная азия, татнефть, рустам минниханов, казахстан
КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "КамАЗ", сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Основная продукция нового завода — блоки цилиндров и головки блоков двигателей "КамАЗ", а также литой картер моста. Также здесь планируется построить еще один завод по производству главных передач ведущих мостов для различных семейств автомобилей "КамАЗ". Оба завода планируется запустить в 2024 году", — говорится в сообщении.
Помимо строительства новых производственных комплексов, в Костанае планируется создать инжиниринговый и образовательный центр "КамАЗа".
Президент Татарстана напомнил, что у "КамАЗа" и Казахстана большой опыт сотрудничества. В городе Кокшетау действует сборочный завод компании — совместное российско-казахстанское предприятие "КамАЗ-Инжиниринг". Также здесь работает торговая компания "КамАЗ" и более 20 сервисных центров.
Стороны также подписали ряд соглашений и меморандумов, в частности инвестиционный меморандум по созданию в Казахстане шинного завода (совместный проект "Татнефти
" и компании "Аллюр"). Новое шинное производство будет ориентировано на рынок всей Центральной Азии
. Планируемая мощность — три миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году.
Только за первое полугодие 2020 года в Казахстан было поставлено шинной продукции более чем на один миллиард рублей.
Минниханов выразил уверенность, что реализация новых проектов послужит дальнейшему расширению сотрудничества Татарстана и Казахстана, и высоко оценил условия, создаваемые в Казахстане для инвесторов с высокотехнологичными производствами.