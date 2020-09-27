https://ria.ru/20200927/zavod-1577840084.html

В Казахстане начали строительство завода для техники "КамАЗ"

Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:54

2020-09-27T13:54

2020-09-27T14:31

республика татарстан

аскар мамин

центральная азия

татнефть

рустам минниханов

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577840010_0:3:1053:595_1400x0_80_0_0_7b9caa161b98808c0e49a7d88ebcf0ac.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> и премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Askar_Mamin/" target="_blank" data-auto="true">Аскар Мамин</a> в воскресенье заложили в Костанае первый камень в основание нового завода по производству чугунного литья для деталей грузовой техники "КамАЗ", сообщает пресс-служба главы Татарстана.Помимо строительства новых производственных комплексов, в Костанае планируется создать инжиниринговый и образовательный центр "КамАЗа".Президент Татарстана напомнил, что у "КамАЗа" и Казахстана большой опыт сотрудничества. В городе Кокшетау действует сборочный завод компании — совместное российско-казахстанское предприятие "КамАЗ-Инжиниринг". Также здесь работает торговая компания "КамАЗ" и более 20 сервисных центров.Стороны также подписали ряд соглашений и меморандумов, в частности инвестиционный меморандум по созданию в Казахстане шинного завода (совместный проект "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефти</a>" и компании "Аллюр"). Новое шинное производство будет ориентировано на рынок всей <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a>. Планируемая мощность — три миллиона легковых и легкогрузовых шин, а также 0,5 миллиона грузовых шин в год. Запустить производство планируется в 2022 году.Только за первое полугодие 2020 года в Казахстан было поставлено шинной продукции более чем на один миллиард рублей.Минниханов выразил уверенность, что реализация новых проектов послужит дальнейшему расширению сотрудничества Татарстана и Казахстана, и высоко оценил условия, создаваемые в Казахстане для инвесторов с высокотехнологичными производствами.

https://ria.ru/20200722/1574718123.html

ftfeshnik Зачем? В России создавать рабочие места нет желания? 12

3

центральная азия

казахстан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аскар мамин, центральная азия, татнефть, рустам минниханов, казахстан