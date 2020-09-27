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https://ria.ru/20200927/krym-1577829402.html
Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма
Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета Совета... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:16
2020-09-27T08:16
эмине джапарова
сергей цеков
совет федерации рф
мид украины
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее первая заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> Эмине Джапарова заявила украинским СМИ, что киевские власти пригласят Россию участвовать в создаваемой ими "международной платформе по деоккупации Крыма".По его словам, "оккупация Крыма как раз закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию после долгих лет ошибочного, незаконного и противоправного нахождения полуострова в составе Украины"."Не исключаю, что создание платформы может породить парадоксальную ситуацию и обернуться для Киева невыгодной стороной, потому что ее участники начнут изучать историю, анализировать все процессы и обязательно, вольно или невольно, придут к выводу, что Крым никогда не был украинской землей, достался <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> по ошибке и только в 2014 году свершалась историческая справедливость", - подчеркнул сенатор.Цеков отметил, что перспектив у создаваемой киевскими властями платформы нет, так как она соберет исключительно "русоненавистников и русофобов".
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575685184.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html
Для танцев с бубном Украина пусть приглашает поляков и "прибалтийских тигров". Эти всегда с удовольствием скакать будут. Ну, и Тихановскую. До кучи.
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республика крым
украина
РИА Новости
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эмине джапарова, сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, республика крым, украина, в мире

Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма

08:16 27.09.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова заявила украинским СМИ, что киевские власти пригласят Россию участвовать в создаваемой ими "международной платформе по деоккупации Крыма".
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"Если поступит такое приглашение, то, уверен, оно будет оставлено без всякого внимания. Ни о какой платформе, тем более по "деокупации" Крыма, как говорят киевские власти, не может быть и речи. Россия ни с кем не будет обсуждать статус своих территорий", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, "оккупация Крыма как раз закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию после долгих лет ошибочного, незаконного и противоправного нахождения полуострова в составе Украины".
"Не исключаю, что создание платформы может породить парадоксальную ситуацию и обернуться для Киева невыгодной стороной, потому что ее участники начнут изучать историю, анализировать все процессы и обязательно, вольно или невольно, придут к выводу, что Крым никогда не был украинской землей, достался Украине по ошибке и только в 2014 году свершалась историческая справедливость", - подчеркнул сенатор.
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Цеков отметил, что перспектив у создаваемой киевскими властями платформы нет, так как она соберет исключительно "русоненавистников и русофобов".
"Допускаю, что к платформе примкнул поляки, страны Прибалтики, возможно, англичане и американцы. Здравомыслящие политики же прекрасно понимают, что перспектив у платформы никаких нет", - подчеркнул сенатор.
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Эмине ДжапароваСергей ЦековСовет Федерации РФМИД УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Для танцев с бубном Украина пусть приглашает поляков и "прибалтийских тигров". Эти всегда с удовольствием скакать будут. Ну, и Тихановскую. До кучи.
27 сентября, 09:20
анатолий лизандеранатолий лизандер
1300000
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