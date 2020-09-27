https://ria.ru/20200927/krym-1577829402.html

Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма

Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета Совета... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T08:16

2020-09-27T08:16

2020-09-27T08:16

эмине джапарова

сергей цеков

совет федерации рф

мид украины

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Россия оставит без рассмотрения приглашение украинской стороны по участию в "международной платформе по деоккупации Крыма", заявил член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам, сенатор от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее первая заместитель главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Украины</a> Эмине Джапарова заявила украинским СМИ, что киевские власти пригласят Россию участвовать в создаваемой ими "международной платформе по деоккупации Крыма".По его словам, "оккупация Крыма как раз закончилась в 2014 году, когда крымчане вернулись на свою историческую родину в Россию после долгих лет ошибочного, незаконного и противоправного нахождения полуострова в составе Украины"."Не исключаю, что создание платформы может породить парадоксальную ситуацию и обернуться для Киева невыгодной стороной, потому что ее участники начнут изучать историю, анализировать все процессы и обязательно, вольно или невольно, придут к выводу, что Крым никогда не был украинской землей, достался <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> по ошибке и только в 2014 году свершалась историческая справедливость", - подчеркнул сенатор.Цеков отметил, что перспектив у создаваемой киевскими властями платформы нет, так как она соберет исключительно "русоненавистников и русофобов".

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575685184.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html

анатолий лизандер Для танцев с бубном Украина пусть приглашает поляков и "прибалтийских тигров". Эти всегда с удовольствием скакать будут. Ну, и Тихановскую. До кучи. 13

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республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмине джапарова, сергей цеков, совет федерации рф, мид украины, республика крым, украина, в мире