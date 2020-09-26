https://ria.ru/20200926/ukraina-1577800189.html

Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля призвано положить конец "украинской мечте" о том, что стране в благодарность за враждебность к России... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T01:13

2020-09-26T01:13

2020-09-26T01:13

сергей марченко

россия

ситуация на украине

евросоюз

алексей пушков

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Заявление главы дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> призвано положить конец "украинской мечте" о том, что стране в благодарность за враждебность к России позволят паразитировать на ЕС. Такое мнение выразил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Ранее Боррель <a href="https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html" target="_blank">отметил</a>, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не намерен заниматься благотворительностью в отношении <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Также в разговоре с украинским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Зеленским</a> он заявил, что ЕС — это не банкомат.Сенатор назвал высказывание Борреля крайне важным и напомнил, что мечта "присосаться" к евроденьгам и была главной надеждой майдана.Анализируя ситуацию, он вспомнил поговорку — "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", подчеркнув, что <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украина</a> уже попала в нее.Ранее глава украинского Минфина <a href="http://ria.ru/person_sergey-marchenko-glava-minfina-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Марченко</a> отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

https://ria.ru/20200713/1574102515.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей марченко, россия, ситуация на украине, евросоюз, алексей пушков, владимир зеленский, киев, украина, в мире