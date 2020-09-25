https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:05
2020-09-25T19:05
2020-09-25T23:08
ситуация на украине
жозеп боррель
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам визита на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова приводятся в отчете на <a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85691/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте объединения</a>."Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат", — говорится в отчете.Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев. Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a>.
https://ria.ru/20200921/bezviz-1577459729.html
https://ria.ru/20200713/1574102515.html
Эх Ух
Всех в "Миротворец"!!!
310
Человек и кошка плачут у окошка
Ну вот. Там очередь километровая к банкомату, а тут куда теперь им податься?
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, жозеп боррель, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире