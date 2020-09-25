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https://ria.ru/20200925/evrosoyuz-1577790918.html
Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T19:05
2020-09-25T23:08
ситуация на украине
жозеп боррель
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> по итогам визита на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова приводятся в отчете на <a href="https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/85691/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте объединения</a>."Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат", — говорится в отчете.Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев. Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a>.
https://ria.ru/20200921/bezviz-1577459729.html
https://ria.ru/20200713/1574102515.html
Всех в "Миротворец"!!!
310
Ну вот. Там очередь километровая к банкомату, а тут куда теперь им податься?
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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ситуация на украине, жозеп боррель, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Боррель призвал Зеленского не воспринимать ЕС как банкомат

19:05 25.09.2020 (обновлено: 23:08 25.09.2020)
59866
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова приводятся в отчете на сайте объединения.
"Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат", — говорится в отчете.
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Боррель отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
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Обсудить117
Ситуация на УкраинеЖозеп БоррельЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Всех в "Миротворец"!!!
25 сентября, 19:12
Эх УхЭх Ух
1171920001
Ну вот. Там очередь километровая к банкомату, а тут куда теперь им податься?
25 сентября, 19:11
Человек и кошка плачут у окошкаЧеловек и кошка плачут у окошка
691581101
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