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https://ria.ru/20200926/napadenie-1577813518.html
СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже
Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:10
2020-09-26T15:10
нападение у бывшего здания charlie hebdo
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в <a href="https://ria.ru/category_napadenie-charlie-hebdo-25092020/" target="_blank">нападении возле бывшего здания</a> редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Parisien</a> со ссылкой на источники.Газета отмечает, что подозреваемый - пакистанец Али Х. 2002 года рождения - находится сейчас под стражей. Он, по информации источников, <a href="https://ria.ru/20200925/napadenie-1577787181.html" target="_blank">признал свою вину</a> в нападении.Также, по информации газеты, Али Х. утверждал, что был "глубоко возмущен", когда увидел переиздание карикатур на пророка. Однако, пишет издание, неясно, действовал ли он по призывам террористической организации "Аль-Каида"*, которая ранее угрожала повторить нападение на редакцию 2015 года.По данным камер видеонаблюдения, подозреваемый несколько раз проходил перед бывшим зданием Charlie Hebdo в пятницу утром.Жизни двум получившим ранения больше не угрожает опасность, отмечает газета.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> <a href="https://ria.ru/20200925/napadenie-1577796547.html" target="_blank">назвал нападение</a> "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. В субботу телеканал BFMTV указал, что один подозреваемый в связи с нападением в Париже отпущен, еще один задержан. В рамках расследования в целом задержаны семь человек.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200902/charlie-hebdo-1576643721.html
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, в мире

СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже

15:10 26.09.2020
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© REUTERS / Charles PlatiauСотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
Газета отмечает, что подозреваемый - пакистанец Али Х. 2002 года рождения - находится сейчас под стражей. Он, по информации источников, признал свою вину в нападении.
"Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале. Говорит, что все разведал", - заявил Parisien источник, близкий к следствию.
Также, по информации газеты, Али Х. утверждал, что был "глубоко возмущен", когда увидел переиздание карикатур на пророка. Однако, пишет издание, неясно, действовал ли он по призывам террористической организации "Аль-Каида"*, которая ранее угрожала повторить нападение на редакцию 2015 года.
Города мира. Анкара - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 18:04Религия и мировоззрение
Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo
По данным камер видеонаблюдения, подозреваемый несколько раз проходил перед бывшим зданием Charlie Hebdo в пятницу утром.
Жизни двум получившим ранения больше не угрожает опасность, отмечает газета.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. В субботу телеканал BFMTV указал, что один подозреваемый в связи с нападением в Париже отпущен, еще один задержан. В рамках расследования в целом задержаны семь человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Thibault Camus

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

Сотрудники полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
© AFP 2020 / Alain Jocard

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

Французские пожарные несут раненого возле бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Прохожие на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt

Предполагаемого злоумышленника задержали.

Ситуация на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
© REUTERS / Charles Platiau

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Charles Platiau

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
1 из 10

Нападение произошло у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 10

Пострадали два человека — сотрудники информагентства Premières Lignes.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 10

Недалеко от места происшествия нашли подозрительную коробку, однако ничего опасного в ней не оказалось.

© AP Photo / Thibault Camus
4 из 10

Пожарные несут пострадавшего при нападении.

© AFP 2020 / Alain Jocard
5 из 10

Полицейские оцепили квартал, где произошло нападение.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
6 из 10

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

© REUTERS / Charles Platiau
7 из 10

Предполагаемого злоумышленника задержали.

© AFP 2020 / Geoffroy Van der Hasselt
8 из 10

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

© REUTERS / Charles Platiau
9 из 10

На место ЧП прибыли премьер Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анн Идальго.

© REUTERS / Charles Platiau
10 из 10

Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса Charlie Hebdo.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoПарижВ мире
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