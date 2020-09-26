https://ria.ru/20200926/napadenie-1577813518.html

СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже

Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:10

2020-09-26T15:10

2020-09-26T15:10

нападение у бывшего здания charlie hebdo

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в <a href="https://ria.ru/category_napadenie-charlie-hebdo-25092020/" target="_blank">нападении возле бывшего здания</a> редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета <a href="https://www.leparisien.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Parisien</a> со ссылкой на источники.Газета отмечает, что подозреваемый - пакистанец Али Х. 2002 года рождения - находится сейчас под стражей. Он, по информации источников, <a href="https://ria.ru/20200925/napadenie-1577787181.html" target="_blank">признал свою вину</a> в нападении.Также, по информации газеты, Али Х. утверждал, что был "глубоко возмущен", когда увидел переиздание карикатур на пророка. Однако, пишет издание, неясно, действовал ли он по призывам террористической организации "Аль-Каида"*, которая ранее угрожала повторить нападение на редакцию 2015 года.По данным камер видеонаблюдения, подозреваемый несколько раз проходил перед бывшим зданием Charlie Hebdo в пятницу утром.Жизни двум получившим ранения больше не угрожает опасность, отмечает газета.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> <a href="https://ria.ru/20200925/napadenie-1577796547.html" target="_blank">назвал нападение</a> "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. В субботу телеканал BFMTV указал, что один подозреваемый в связи с нападением в Париже отпущен, еще один задержан. В рамках расследования в целом задержаны семь человек.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200902/charlie-hebdo-1576643721.html

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, париж, в мире