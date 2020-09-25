https://ria.ru/20200925/napadenie-1577787181.html

СМИ: подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo признал вину

Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, признался в содеянном, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:09

2020-09-25T18:09

2020-09-25T18:19

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париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, признался в содеянном, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV </a>со ссылкой на свои источники.По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он выходец из <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.Нападение произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористическим сообществом".

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире