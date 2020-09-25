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https://ria.ru/20200925/napadenie-1577787181.html
СМИ: подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo признал вину
Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, признался в содеянном, сообщает телеканал... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:09
2020-09-25T18:19
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, признался в содеянном, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV </a>со ссылкой на свои источники.По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он выходец из <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.Нападение произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористическим сообществом".
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html
франция
париж
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франция, париж, в мире

СМИ: подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo признал вину

18:09 25.09.2020 (обновлено: 18:19 25.09.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Основной подозреваемый в нападении около здания, где ранее располагалась редакция журнала Charlie Hebdo в Париже, признался в содеянном, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, основному подозреваемому 18 лет, он выходец из Пакистана.
Нападение произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека.
Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух подозреваемых после нападения. По его словам, антитеррористическая прокуратура начала расследование дела по фактам "попытки убийства в связи с террористической организацией и преступным террористическим сообществом".
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 17:18
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
073104
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ФранцияПарижВ мире
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