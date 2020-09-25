https://ria.ru/20200925/vybory-1577718120.html

Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров

ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:40

2020-09-25T12:40

инфографика

партия "зеленая альтернатива"

партия "новые люди"

россия

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ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18 субъектов Федерации, депутатов законодательных органов 11 регионов, 22 областных центров и тысяч менее крупных административных единиц. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились депутатские кресла между политическими партиями на выборах разных уровней.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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