https://ria.ru/20200925/vybory-1577718120.html
Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров
ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:40
инфографика
партия "зеленая альтернатива"
партия "новые люди"
россия
регионы
партия роста
партия родина
коммунисты россии
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ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18 субъектов Федерации, депутатов законодательных органов 11 регионов, 22 областных центров и тысяч менее крупных административных единиц. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились депутатские кресла между политическими партиями на выборах разных уровней.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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