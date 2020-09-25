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Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров
ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:40
2020-09-25T12:40
инфографика
партия "зеленая альтернатива"
партия "новые люди"
россия
регионы
партия роста
партия родина
коммунисты россии
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ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18 субъектов Федерации, депутатов законодательных органов 11 регионов, 22 областных центров и тысяч менее крупных административных единиц. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились депутатские кресла между политическими партиями на выборах разных уровней.
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инфографика, партия "зеленая альтернатива", партия "новые люди", россия, регионы, партия роста, партия родина, коммунисты россии, российская партия пенсионеров за справедливость, цик рф, лдпр, кпрф, яблоко, справедливая россия, госдума рф, единая россия, выборы, политика

Итоги выборов в заксобрания регионов и областных центров

12:40 25.09.2020
903
Читать ria.ru в
ЦИК России опубликовал итоги всех выборов, прошедших в единый день голосования. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18 субъектов Федерации, депутатов законодательных органов 11 регионов, 22 областных центров и тысяч менее крупных административных единиц. Смотрите в инфографике Ria.ru, как распределились депутатские кресла между политическими партиями на выборах разных уровней.
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ИнфографикаПартия "Зеленая альтернатива"Партия "Новые люди"РоссияРегионыПартия РостаПартия РодинаКоммунисты РоссииРоссийская партия пенсионеров за справедливостьЦИК РФЛДПРКПРФЯблокоСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияВыборыПолитика
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