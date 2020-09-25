https://ria.ru/20200925/veteran-1577744254.html
Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:13
2020-09-25T10:13
2020-09-25T10:22
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир
берлин (город)
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на Красной площади в 1945 году, скончался во Владимире, сообщила администрация города.Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил в июле 1944 года за освобождение Минска. Третьей медалью "За отвагу" он был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за взятие польского города Белосток.После окончания войны Ушаков прослужил в Вооруженных силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал на заводе во Владимире."Выражаем соболезнования родным и близким. Николай Андреевич - настоящий герой, отстоявший свободу и независимость нашего народа в войне с фашизмом, сохранивший жизнь и мирное небо для потомков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200502/1570902203.html
https://ria.ru/20200430/1570818308.html
2
владимир
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), владимир, берлин (город), общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на Красной площади в 1945 году, скончался во Владимире, сообщила администрация города.
"Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Красной звезды" Ушаков Николай Андреевич. В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды действующей армии. В июне 1944 года за находчивость и мужество, проявленные в освобождении города Бобруйска был награжден первой наградой - медалью "За отвагу", - говорится в сообщении.
Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил в июле 1944 года за освобождение Минска. Третьей медалью "За отвагу" он был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за взятие польского города Белосток.
"В начале мая 1945 года за участие в Берлинской наступательной операции был награжден орденом "Красная звезда". В Берлине на Рейхстаге оставил автограф "Я Микола из Украины". Участвовал в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года", - информируют власти.
После окончания войны Ушаков прослужил в Вооруженных силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал на заводе во Владимире.
"Выражаем соболезнования родным и близким. Николай Андреевич - настоящий герой, отстоявший свободу и независимость нашего народа в войне с фашизмом, сохранивший жизнь и мирное небо для потомков", - говорится в сообщении.