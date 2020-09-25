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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200925/veteran-1577744254.html
Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине
Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:13
2020-09-25T10:22
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
владимир
берлин (город)
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на Красной площади в 1945 году, скончался во Владимире, сообщила администрация города.Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил в июле 1944 года за освобождение Минска. Третьей медалью "За отвагу" он был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за взятие польского города Белосток.После окончания войны Ушаков прослужил в Вооруженных силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал на заводе во Владимире."Выражаем соболезнования родным и близким. Николай Андреевич - настоящий герой, отстоявший свободу и независимость нашего народа в войне с фашизмом, сохранивший жизнь и мирное небо для потомков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200502/1570902203.html
https://ria.ru/20200430/1570818308.html
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великая отечественная война (1941-1945), владимир, берлин (город), общество

Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине

10:13 25.09.2020 (обновлено: 10:22 25.09.2020)
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© Фото : Управление по связям с общественностью и СМИ администрации города ВладимираВетеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Андреевич Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Управление по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на Красной площади в 1945 году, скончался во Владимире, сообщила администрация города.
"Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена "Красной звезды" Ушаков Николай Андреевич. В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды действующей армии. В июне 1944 года за находчивость и мужество, проявленные в освобождении города Бобруйска был награжден первой наградой - медалью "За отвагу", - говорится в сообщении.
Маршал Иван Степанович Конев - РИА Новости, 1920, 02.05.2020
2 мая, 18:3675 лет Великой Победы
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил в июле 1944 года за освобождение Минска. Третьей медалью "За отвагу" он был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за взятие польского города Белосток.
"В начале мая 1945 года за участие в Берлинской наступательной операции был награжден орденом "Красная звезда". В Берлине на Рейхстаге оставил автограф "Я Микола из Украины". Участвовал в параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года", - информируют власти.
После окончания войны Ушаков прослужил в Вооруженных силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал на заводе во Владимире.
"Выражаем соболезнования родным и близким. Николай Андреевич - настоящий герой, отстоявший свободу и независимость нашего народа в войне с фашизмом, сохранивший жизнь и мирное небо для потомков", - говорится в сообщении.
Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг - РИА Новости, 1920, 30.04.2020
30 апреля, 16:0275 лет Великой Победы
Знамя Победы: как советские войска штурмовали Рейхстаг75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советские солдаты установили на крыше Рейхстага Знамя Победы. Ожесточенные бои за здание длились пять часов.
6005802
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВладимирБерлин (город)Общество
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