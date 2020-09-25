https://ria.ru/20200925/veteran-1577744254.html

Умер ветеран, расписавшийся на стене Рейхстага в Берлине

Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:13

2020-09-25T10:13

2020-09-25T10:22

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

владимир

берлин (город)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577744488_0:54:867:542_1400x0_80_0_0_9df799fe930bbf02e65385cbf7edad74.jpg

<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, оставивший свой автограф на стене Рейхстага в Берлине и участвовавший в параде Победы на Красной площади в 1945 году, скончался во Владимире, сообщила администрация города.Вторую медаль "За отвагу" Николай Андреевич получил в июле 1944 года за освобождение Минска. Третьей медалью "За отвагу" он был награжден лично маршалом Советского Союза Георгием Жуковым за взятие польского города Белосток.После окончания войны Ушаков прослужил в Вооруженных силах 32 года. Уволившись в запас, более 18 лет работал на заводе во Владимире."Выражаем соболезнования родным и близким. Николай Андреевич - настоящий герой, отстоявший свободу и независимость нашего народа в войне с фашизмом, сохранивший жизнь и мирное небо для потомков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200502/1570902203.html

https://ria.ru/20200430/1570818308.html

2

владимир

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), владимир, берлин (город), общество