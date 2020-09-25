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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200925/tovarooborot-1577783128.html
Ленобласть намерена увеличить товарооборот до 20% с Беларусью в 2021 году
Власти Ленинградской области планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой Беларусь на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:26
2020-09-25T17:26
ленинградская область
роман головченко
александр дрозденко
ленинградская область
минск
белоруссия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового баланса, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после встречи в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> с премьер-министром Республики Беларусь <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>.По словам Дрозденко, у Ленинградской области есть потенциал для увеличения в следующем году товарооборота с Белоруссией."В том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там", — пояснил губернатор области.Баланс торговли, по словам Дрозденко, планируется, в частности, выравнивать за счет покупки модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Белоруссии. Ленинградской области таких станций нужно более ста, пока что они выпускаются в Белоруссии только на одном заводе, в количестве не более десяти в месяц, так что в ходе встречи речь шла, в том числе и о том, чтобы подключить к производству станций и другие белорусские предприятия."Также область заинтересована в приобретении белорусских автобусов. В процессе реформирования транспортной системы региона на линии не должно будет оставаться автобусов старше семи лет. Обновить парк крупные компании, работающие на рынке, смогут, приобретая белорусские автобусы, работающие на газе и дизельном топливе", — пояснил глава региона.Белоруссия, по словам Дрозденко, также хотела бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, которое готово участвовать в конкурсах — в рамках программы замены лифтов, которая реализуется в Ленинградской области, а также предложить свои лифты для ленинградских новостроек.Еще одним поставщиком своей продукции в Ленинградскую область может стать белорусская компания БНБК, производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такие комбикорма импортируются только из Норвегии).
https://ria.ru/20200925/proekty-1577763989.html
ленинградская область
минск
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роман головченко, александр дрозденко, ленинградская область, минск, белоруссия

Ленобласть намерена увеличить товарооборот до 20% с Беларусью в 2021 году

17:26 25.09.2020
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© Фото : Администрация Ленинградской областиВстреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко
Встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Администрация Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой Беларусь на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового баланса, заявил губернатор региона Александр Дрозденко после встречи в Минске с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.
По словам Дрозденко, у Ленинградской области есть потенциал для увеличения в следующем году товарооборота с Белоруссией.
"В том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там", — пояснил губернатор области.
Баланс торговли, по словам Дрозденко, планируется, в частности, выравнивать за счет покупки модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Белоруссии. Ленинградской области таких станций нужно более ста, пока что они выпускаются в Белоруссии только на одном заводе, в количестве не более десяти в месяц, так что в ходе встречи речь шла, в том числе и о том, чтобы подключить к производству станций и другие белорусские предприятия.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Также область заинтересована в приобретении белорусских автобусов. В процессе реформирования транспортной системы региона на линии не должно будет оставаться автобусов старше семи лет. Обновить парк крупные компании, работающие на рынке, смогут, приобретая белорусские автобусы, работающие на газе и дизельном топливе", — пояснил глава региона.
Белоруссия, по словам Дрозденко, также хотела бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в Санкт-Петербурге, которое готово участвовать в конкурсах — в рамках программы замены лифтов, которая реализуется в Ленинградской области, а также предложить свои лифты для ленинградских новостроек.
Еще одним поставщиком своей продукции в Ленинградскую область может стать белорусская компания БНБК, производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такие комбикорма импортируются только из Норвегии).
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Ленинградская областьРоман ГоловченкоАлександр ДрозденкоЛенинградская областьМинскБелоруссия
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