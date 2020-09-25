https://ria.ru/20200925/tovarooborot-1577783128.html
Ленобласть намерена увеличить товарооборот до 20% с Беларусью в 2021 году
Власти Ленинградской области планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой Беларусь на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:26
2020-09-25T17:26
2020-09-25T17:26
ленинградская область
роман головченко
александр дрозденко
ленинградская область
минск
белоруссия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового баланса, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> после встречи в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> с премьер-министром Республики Беларусь <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a>.По словам Дрозденко, у Ленинградской области есть потенциал для увеличения в следующем году товарооборота с Белоруссией."В том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там", — пояснил губернатор области.Баланс торговли, по словам Дрозденко, планируется, в частности, выравнивать за счет покупки модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Белоруссии. Ленинградской области таких станций нужно более ста, пока что они выпускаются в Белоруссии только на одном заводе, в количестве не более десяти в месяц, так что в ходе встречи речь шла, в том числе и о том, чтобы подключить к производству станций и другие белорусские предприятия."Также область заинтересована в приобретении белорусских автобусов. В процессе реформирования транспортной системы региона на линии не должно будет оставаться автобусов старше семи лет. Обновить парк крупные компании, работающие на рынке, смогут, приобретая белорусские автобусы, работающие на газе и дизельном топливе", — пояснил глава региона.Белоруссия, по словам Дрозденко, также хотела бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, которое готово участвовать в конкурсах — в рамках программы замены лифтов, которая реализуется в Ленинградской области, а также предложить свои лифты для ленинградских новостроек.Еще одним поставщиком своей продукции в Ленинградскую область может стать белорусская компания БНБК, производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такие комбикорма импортируются только из Норвегии).
https://ria.ru/20200925/proekty-1577763989.html
ленинградская область
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, александр дрозденко, ленинградская область, минск, белоруссия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости.
Власти Ленинградской области
планируют увеличить в 2021 году товарооборот с Республикой Беларусь
на 15-20%, в том числе и за счет выравнивания торгового баланса, заявил губернатор региона Александр Дрозденко
после встречи в Минске
с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
.
По словам Дрозденко, у Ленинградской области есть потенциал для увеличения в следующем году товарооборота с Белоруссией.
"В том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там", — пояснил губернатор области.
Баланс торговли, по словам Дрозденко, планируется, в частности, выравнивать за счет покупки модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Белоруссии. Ленинградской области таких станций нужно более ста, пока что они выпускаются в Белоруссии только на одном заводе, в количестве не более десяти в месяц, так что в ходе встречи речь шла, в том числе и о том, чтобы подключить к производству станций и другие белорусские предприятия.
"Также область заинтересована в приобретении белорусских автобусов. В процессе реформирования транспортной системы региона на линии не должно будет оставаться автобусов старше семи лет. Обновить парк крупные компании, работающие на рынке, смогут, приобретая белорусские автобусы, работающие на газе и дизельном топливе", — пояснил глава региона.
Белоруссия, по словам Дрозденко, также хотела бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в Санкт-Петербурге
, которое готово участвовать в конкурсах — в рамках программы замены лифтов, которая реализуется в Ленинградской области, а также предложить свои лифты для ленинградских новостроек.
Еще одним поставщиком своей продукции в Ленинградскую область может стать белорусская компания БНБК, производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такие комбикорма импортируются только из Норвегии).