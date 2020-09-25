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В Петербурге экстремал установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны
Экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протянув самолёт Airbus A-319 весом около 43 тонн в Петербурге. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:47
2020-09-25T17:27
россия (авиакомпания)
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. </strong>Экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протянув самолёт Airbus A-319 весом около 43 тонн в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>.Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 килограммов. Он - многократный участник российских и международных соревнований. Как сообщили организаторы мероприятия, ранее подобные попытки предпринимали атлеты весом более 150 килограммов. Таким образом, протянув самолет, Вовк поставил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории. При первой попытке самолёт удалось протащить по полу ангара около метра. При второй попытке - четыре метра."Самолёт накануне летал в регулярном расписании компании, был снят с рейса для проведения мероприятия. Он поступил в парк в 2019 году. Этот самолёт могут сдвинуть 13 обычных человек", - рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
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россия (авиакомпания), санкт-петербург, общество

В Петербурге экстремал установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны

13:47 25.09.2020 (обновлено: 17:27 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДенис Вовк выполняет трек-пул самолет Airbus A-319 "Спортолёт" весом 43 тонны в аэропорту Пулково
Денис Вовк выполняет трек-пул самолет Airbus A-319 Спортолёт весом 43 тонны в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протянув самолёт Airbus A-319 весом около 43 тонн в Петербурге.
Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 килограммов. Он - многократный участник российских и международных соревнований. Как сообщили организаторы мероприятия, ранее подобные попытки предпринимали атлеты весом более 150 килограммов. Таким образом, протянув самолет, Вовк поставил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории. При первой попытке самолёт удалось протащить по полу ангара около метра. При второй попытке - четыре метра.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДенис Вовк
Денис Вовк в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Денис Вовк
"Ничего тяжёлого нет. Главное, отработать без ошибок. Я хотел показать, что все реально, главное верить в себя и работать", - сказал журналистам Вовк после установки рекорда. По его словам, официально рекорд будет зарегистрирован в декабре.
"Самолёт накануне летал в регулярном расписании компании, был снят с рейса для проведения мероприятия. Он поступил в парк в 2019 году. Этот самолёт могут сдвинуть 13 обычных человек", - рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.
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