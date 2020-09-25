https://ria.ru/20200925/silach-1577766753.html

В Петербурге экстремал установил рекорд, протащив самолет весом 43 тонны

Экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протянув самолёт Airbus A-319 весом около 43 тонн в Петербурге. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:47

2020-09-25T13:47

2020-09-25T17:27

россия (авиакомпания)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577783615_0:203:3076:1933_1400x0_80_0_0_17f5e94d9dcb67ca7ee14060eec19a99.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. </strong>Экстремал Денис Вовк установил неофициальный мировой рекорд, протянув самолёт Airbus A-319 весом около 43 тонн в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>.Вовк является одним из сильнейших людей России в дисциплине "Силовой экстрим" в категории до 90 килограммов. Он - многократный участник российских и международных соревнований. Как сообщили организаторы мероприятия, ранее подобные попытки предпринимали атлеты весом более 150 килограммов. Таким образом, протянув самолет, Вовк поставил неофициальный мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории. При первой попытке самолёт удалось протащить по полу ангара около метра. При второй попытке - четыре метра."Самолёт накануне летал в регулярном расписании компании, был снят с рейса для проведения мероприятия. Он поступил в парк в 2019 году. Этот самолёт могут сдвинуть 13 обычных человек", - рассказал журналистам официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

https://ria.ru/20190304/1551540606.html

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия (авиакомпания), санкт-петербург, общество