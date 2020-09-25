https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html
Сенаторы в США предложили санкции против России из-за Навального
В США группа сенаторов внесла проект закона о введении санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте одного из... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:27
2020-09-25T11:27
2020-09-25T11:27
госпитализация алексея навального
владимир джабаров
совет федерации рф
госдума рф
константин косачев
москва
чехия
сша
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> группа сенаторов внесла проект закона о введении санкций в отношении России из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a>.Предполагается ввести ограничения против российских официальных лиц, которые, как считают авторы проекта, "замешаны в открытом нарушении международного права", в частности, в "отравлении" Навального.Проект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и его окружения. Также он предписывает Белому дому ответить на вопрос, нарушила ли Россия, по его мнению, американские законы, которые запрещают использование химического и биологического оружия.Инициативу одобрили представители Республиканской партии в сенате <a href="http://ria.ru/person_Mitt_Romni/" target="_blank" data-auto="true">Митт Ромни</a> и Марко Рубио, а также демократы Бен Кардин, Крис Кунс и Крис Ван Холлен.Для принятия законопроекта его должны поддержать сенат и палата представителей конгресса, а затем подписать президент Соединенных Штатов.Ответные санкцииВ <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> намерены предложить ответные персональные санкции в отношении американских сенаторов, выступивших с инициативой о санкциях в отношении России по делу Навального, а также парламентариев, которые проголосуют за законопроект в случае его принятия. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.По его словам, инициатива сенаторов США не вписывается ни в какие нормы международного права."Без суда и следствия"Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> считает, что этим шагом США хотят подтолкнуть следствие по делу Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы.По его словам, цель этой инициативы очевидна — а именно подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств.Он указал, что ничего нового в таком сценарии нет: санкции предполагается ввести в отношении неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" россиянина.Также, по его словам, любопытен призыв в документе к Белому дому определить, нарушила ли <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах Путина и его "ближайшего окружения".Он добавил, что в данном случае прослеживается та же логика — убедить общественность, что такие богатства имеются.Что касается "нарушения" Москвой международных соглашений, то Косачев считает, что ответ администрации США предопределен — вряд ли <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> упустит повод, чтобы обвинить Россию, и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям, звучащим в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга"."Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", — заключил он."Очередное проявление русофобии"Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a> считает, что инициатива американских сенаторов — это очередное проявление русофобии, которое нацелено на поддержание антироссийской истерии в мире.По его словам, в этом законопроекте Россия и официальные представители государства еще до начала расследования уже названы виновными в том, что произошло с Навальным.Он подчеркнул, что инициаторов новых санкций не смущает тот факт, что каких-либо доказательств факта отравления Навального нет.Железняк добавил, что Соединенные Штаты не могут смириться с ростом влияния России в мире. Вашингтон раздражает эффективная внешняя политика Москвы, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других государств сотрудничать, невзирая на бесконечную череду санкций, отметил он.Бездоказательность и надуманность поводаПервый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>, комментируя предложение сенаторов США, отметил в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>, что на данный момент ничего не известно, как именно развивались события с "отравлением" Навального.По его словам, все это является тайной, покрытой мраком.Депутат напомнил, что Россия настаивала на предоставлении результатов исследований пациента в немецкой клиники Charite, однако этого не произошло.Также Новиков заявил, что бездоказательность оснований, на которых в Вашингтоне хотят ввести санкции, подчеркивает, что в качестве повода они используют, что угодно.Госпитализация НавальногоАлексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и госпитализировали в клинику Charite. Откуда его выписали спустя несколько недель.В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробных данных по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>.Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химического оружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся у нее запас таких веществ. Этот факт подтвержден ОЗХО.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/gosduma-navalnyy-1577748752.html
https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html
https://ria.ru/20200925/stena-1577747864.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lavrov-1577728487.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577648071.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госпитализация алексея навального, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, москва, чехия, сша
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
В США
группа сенаторов внесла проект закона о введении санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным
. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов Марко Рубио
.
Предполагается ввести ограничения против российских официальных лиц, которые, как считают авторы проекта, "замешаны в открытом нарушении международного права", в частности, в "отравлении" Навального.
Проект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах Владимира Путина
и его окружения. Также он предписывает Белому дому ответить на вопрос, нарушила ли Россия, по его мнению, американские законы, которые запрещают использование химического и биологического оружия.
Инициативу одобрили представители Республиканской партии в сенате Митт Ромни
и Марко Рубио, а также демократы Бен Кардин, Крис Кунс и Крис Ван Холлен.
Для принятия законопроекта его должны поддержать сенат и палата представителей конгресса, а затем подписать президент Соединенных Штатов.
Ответные санкции
В Совете Федерации
намерены предложить ответные персональные санкции в отношении американских сенаторов, выступивших с инициативой о санкциях в отношении России по делу Навального, а также парламентариев, которые проголосуют за законопроект в случае его принятия. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров
.
"Я лично буду предлагать своим коллегам такой ответ, необходимо против тех сенаторов, кто предложил этот закон, и тех, кто проголосует за него, принять аналогичные персональные санкции", — подчеркнул он.
По его словам, инициатива сенаторов США не вписывается ни в какие нормы международного права.
"Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков — и после этого санкции? Это беспредел", — заявил он.
"Без суда и следствия"
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
считает, что этим шагом США хотят подтолкнуть следствие по делу Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы.
"Группа американских сенаторов внесла проект очередного санкционного документа против России под названием Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020. На сей раз повод (истинные причины, как обычно, внутри самой Америки) — предполагаемое отравление Навального", — отметил Косачев в Facebook.
По его словам, цель этой инициативы очевидна — а именно подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств.
"То есть — подтолкнуть следствие к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы", — отметил сенатор.
Он указал, что ничего нового в таком сценарии нет: санкции предполагается ввести в отношении неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" россиянина.
"Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", — отметил сенатор.
Также, по его словам, любопытен призыв в документе к Белому дому определить, нарушила ли Москва
международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах Путина и его "ближайшего окружения".
"Видимо, чтобы два раза не вставать", — заметил Косачев.
Он добавил, что в данном случае прослеживается та же логика — убедить общественность, что такие богатства имеются.
"Не важно, что их не найдут, главное — что это прозвучало в очередном акте с громким названием", — подчеркнул сенатор.
Что касается "нарушения" Москвой международных соглашений, то Косачев считает, что ответ администрации США предопределен — вряд ли Вашингтон
упустит повод, чтобы обвинить Россию, и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям, звучащим в Европе
, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга".
"Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", — заключил он.
"Очередное проявление русофобии"
Член комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
считает, что инициатива американских сенаторов — это очередное проявление русофобии, которое нацелено на поддержание антироссийской истерии в мире.
По его словам, в этом законопроекте Россия и официальные представители государства еще до начала расследования уже названы виновными в том, что произошло с Навальным.
"Хотелось бы услышать, кого из официальных лиц России сенаторы США намерены назначить таковыми", — сказал РИА Новости Железняк.
Он подчеркнул, что инициаторов новых санкций не смущает тот факт, что каких-либо доказательств факта отравления Навального нет.
"Цель голословных обвинений нашей страны лежит на поверхности — подогреть новую волну антироссийского негатива в медиа, запугать мировое сообщество "агрессивной" Россией, чтобы помешать развитию диалога и сотрудничества с другими народами", — подчеркнул парламентарий.
Железняк добавил, что Соединенные Штаты не могут смириться с ростом влияния России в мире. Вашингтон раздражает эффективная внешняя политика Москвы, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других государств сотрудничать, невзирая на бесконечную череду санкций, отметил он.
Бездоказательность и надуманность повода
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков
, комментируя предложение сенаторов США, отметил в беседе с RT
, что на данный момент ничего не известно, как именно развивались события с "отравлением" Навального.
По его словам, все это является тайной, покрытой мраком.
Депутат напомнил, что Россия настаивала на предоставлении результатов исследований пациента в немецкой клиники Charite, однако этого не произошло.
Также Новиков заявил, что бездоказательность оснований, на которых в Вашингтоне хотят ввести санкции, подчеркивает, что в качестве повода они используют, что угодно.
"Аргументировано или не аргументировано, придумано искусственно — неважно для информационной войны", — отметил депутат, добавив, что, если тема считается подходящей, то она будет использована.
Госпитализация Навального
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска
в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже пациента перевезли в ФРГ
и госпитализировали в клинику Charite. Откуда его выписали спустя несколько недель.
В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробных данных по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.
Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания
, США, Швеция
, Чехия
.
Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химического оружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся у нее запас таких веществ. Этот факт подтвержден ОЗХО.