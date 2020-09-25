https://ria.ru/20200925/sanktsii-1577752304.html

Сенаторы в США предложили санкции против России из-за Навального

В США группа сенаторов внесла проект закона о введении санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте одного из... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:27

2020-09-25T11:27

2020-09-25T11:27

госпитализация алексея навального

владимир джабаров

совет федерации рф

госдума рф

константин косачев

москва

чехия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:185:2987:1865_1400x0_80_0_0_df2e0cdd073f4da63887a2e71d76bb90.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> группа сенаторов внесла проект закона о введении санкций в отношении России из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов <a href="http://ria.ru/person_Marko_Rubio/" target="_blank" data-auto="true">Марко Рубио</a>.Предполагается ввести ограничения против российских официальных лиц, которые, как считают авторы проекта, "замешаны в открытом нарушении международного права", в частности, в "отравлении" Навального.Проект требует от администрации США отчитаться перед конгрессом о том, что ей известно о финансах <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и его окружения. Также он предписывает Белому дому ответить на вопрос, нарушила ли Россия, по его мнению, американские законы, которые запрещают использование химического и биологического оружия.Инициативу одобрили представители Республиканской партии в сенате <a href="http://ria.ru/person_Mitt_Romni/" target="_blank" data-auto="true">Митт Ромни</a> и Марко Рубио, а также демократы Бен Кардин, Крис Кунс и Крис Ван Холлен.Для принятия законопроекта его должны поддержать сенат и палата представителей конгресса, а затем подписать президент Соединенных Штатов.Ответные санкцииВ <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> намерены предложить ответные персональные санкции в отношении американских сенаторов, выступивших с инициативой о санкциях в отношении России по делу Навального, а также парламентариев, которые проголосуют за законопроект в случае его принятия. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.По его словам, инициатива сенаторов США не вписывается ни в какие нормы международного права."Без суда и следствия"Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> считает, что этим шагом США хотят подтолкнуть следствие по делу Навального к предопределенному приговору, вне зависимости от доказательной базы.По его словам, цель этой инициативы очевидна — а именно подкрепить на уровне закона еще не существующий приговор по еще не проведенному следствию и в условиях отсутствия доказательств.Он указал, что ничего нового в таком сценарии нет: санкции предполагается ввести в отношении неназванных российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" россиянина.Также, по его словам, любопытен призыв в документе к Белому дому определить, нарушила ли <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, а также представить отчет о финансовых делах Путина и его "ближайшего окружения".Он добавил, что в данном случае прослеживается та же логика — убедить общественность, что такие богатства имеются.Что касается "нарушения" Москвой международных соглашений, то Косачев считает, что ответ администрации США предопределен — вряд ли <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> упустит повод, чтобы обвинить Россию, и с удовольствием присоединится к аналогичным обвинениям, звучащим в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, "делая вид, что каждый пришел к одинаковым выводам абсолютно независимо друг от друга"."Но добавленной стоимости у этой законодательной инициативы от того совершено точно не прибавится", — заключил он."Очередное проявление русофобии"Член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a> считает, что инициатива американских сенаторов — это очередное проявление русофобии, которое нацелено на поддержание антироссийской истерии в мире.По его словам, в этом законопроекте Россия и официальные представители государства еще до начала расследования уже названы виновными в том, что произошло с Навальным.Он подчеркнул, что инициаторов новых санкций не смущает тот факт, что каких-либо доказательств факта отравления Навального нет.Железняк добавил, что Соединенные Штаты не могут смириться с ростом влияния России в мире. Вашингтон раздражает эффективная внешняя политика Москвы, внутренняя устойчивость к попыткам незаконного давления, а также готовность других государств сотрудничать, невзирая на бесконечную череду санкций, отметил он.Бездоказательность и надуманность поводаПервый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>, комментируя предложение сенаторов США, отметил в беседе с <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>, что на данный момент ничего не известно, как именно развивались события с "отравлением" Навального.По его словам, все это является тайной, покрытой мраком.Депутат напомнил, что Россия настаивала на предоставлении результатов исследований пациента в немецкой клиники Charite, однако этого не произошло.Также Новиков заявил, что бездоказательность оснований, на которых в Вашингтоне хотят ввести санкции, подчеркивает, что в качестве повода они используют, что угодно.Госпитализация НавальногоАлексея Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, которое вызвало резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния, пока не ясно, однако ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и госпитализировали в клинику Charite. Откуда его выписали спустя несколько недель.В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила запрос о предоставлении более подробных данных по результатам анализов из берлинской лаборатории, однако ответа не последовало.Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>.Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химического оружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся у нее запас таких веществ. Этот факт подтвержден ОЗХО.

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/gosduma-navalnyy-1577748752.html

https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html

https://ria.ru/20200925/stena-1577747864.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/lavrov-1577728487.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577715042.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577648071.html

москва

чехия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, константин косачев, москва, чехия, сша