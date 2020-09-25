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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200925/proekty-1577763989.html
Ленобласть и Белоруссия обсудили проекты в экономике
Новые проекты экономического сотрудничества обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:40
2020-09-25T13:40
ленинградская область
александр дрозденко
александр лукашенко
ленинградская область
белоруссия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Новые проекты экономического сотрудничества обсудили губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> и президент Республики Беларусь <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. В частности, достигнута договоренность о поставке техники и станций по очистке воды в Ленобласть.Делегация <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, в которую входят представители агропромышленного комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пищеперерабатывающей отрасли находится в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> с краткой рабочей поездкой. По словами Дрозденко, на встрече обсуждались в том числе вопросы поставки в область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники."В рамках Года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> различных по размеру станций по очистке воды. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы", — сказал по итогам встречи губернатор Ленинградской области.Дрозденко также отметил, что в последние три года товарооборот между Ленинградской областью и Республикой Беларусь растет.По информации пресс-службы областной администрации, в пятницу в Минске запланирована встреча делегации с премьер-министром Республики Беларусь <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> и поездка на ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Minskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">МАЗ</a>".
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александр дрозденко, александр лукашенко, ленинградская область, белоруссия

Ленобласть и Белоруссия обсудили проекты в экономике

13:40 25.09.2020
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© Фото : Администрация Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Администрация Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Новые проекты экономического сотрудничества обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В частности, достигнута договоренность о поставке техники и станций по очистке воды в Ленобласть.
Делегация Ленинградской области, в которую входят представители агропромышленного комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пищеперерабатывающей отрасли находится в Минске с краткой рабочей поездкой.
По словами Дрозденко, на встрече обсуждались в том числе вопросы поставки в область белорусской сельхозтехники, автобусов, дорожной техники.
"В рамках Года Чистой воды, который объявлен в Ленинградской области, мы договорились о поставках из Республики Беларусь различных по размеру станций по очистке воды. Также мы говорили о возможности переориентации белорусских грузов в портовые комплексы Ленинградской области, о том, чтобы наш регион оказал в этом содействие, и о поставках белорусских комбикормов для активно растущей в нашем регионе отрасли по выращиванию рыбы", — сказал по итогам встречи губернатор Ленинградской области.
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Дрозденко также отметил, что в последние три года товарооборот между Ленинградской областью и Республикой Беларусь растет.
По информации пресс-службы областной администрации, в пятницу в Минске запланирована встреча делегации с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко и поездка на ОАО "МАЗ".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоАлександр ЛукашенкоЛенинградская областьБелоруссия
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