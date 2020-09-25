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https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html
В Ленинградской области на остановке нашли человеческую ногу
Жительница Ленинградской области нашла на автобусной остановке человеческую ногу, сообщает портал 47news.ru. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:58
2020-09-25T16:04
марина кохал
энди картрайт
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Жительница Ленинградской области нашла на автобусной остановке человеческую ногу, сообщает портал <a href="https://47news.ru/articles/181257/" target="_blank" rel="nofollow noopener">47news.ru</a>. Инцидент произошел в деревне в Кингессепском районе. По предварительным данным, кости пролежали в земле длительное время. Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы начали проверку. За последний год в Петербурге и области произошла череда убийств с последующим расчленением. В ноябре прошлого года доцент СПбГУ <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank">Олег Соколов</a> застрелил свою сожительницу, аспирантку <a href="https://ria.ru/person_anastasiya-eschenko" target="_blank">Анастасию Ещенко</a>, разделил ее тело на части с помощью пилы и ножовки и решил выбросить останки в Мойку. Пытаясь замести следы, он упал в воду. Историка вытащили на берег, в а его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной. В июле в одной из квартир Петербурга было найдено тело рэпера <a href="https://ria.ru/person_endi-kartrayt" target="_blank">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко). Его супруга <a href="https://ria.ru/person_marina-kokhal" target="_blank">Марина Кохал</a> заявила, что ее муж умер сам, а она расчленила труп. По версии следствия, женщина убила его неустановленным способом, а потом пыталась скрыть следы преступления. В сентябре правоохранительные органы задержали 53-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству трансексуала из Таджикистана. Само преступление произошло в ночь на 13 января в одном из апарт-отелей в Петербурге. По версии следствия, мужчина зарезал своего гостя, а затем расчленил его труп. Части тела всплыли в реке Мга в июне.
https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html
https://ria.ru/20200802/1575266097.html
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577623022.html
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марина кохал, энди картрайт, анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области на остановке нашли человеческую ногу

15:58 25.09.2020 (обновлено: 16:04 25.09.2020)
3164
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Жительница Ленинградской области нашла на автобусной остановке человеческую ногу, сообщает портал 47news.ru.
Инцидент произошел в деревне в Кингессепском районе. По предварительным данным, кости пролежали в земле длительное время.
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В ноябре прошлого года доцент СПбГУ Олег Соколов застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко, разделил ее тело на части с помощью пилы и ножовки и решил выбросить останки в Мойку. Пытаясь замести следы, он упал в воду. Историка вытащили на берег, в а его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.
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В сентябре правоохранительные органы задержали 53-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству трансексуала из Таджикистана. Само преступление произошло в ночь на 13 января в одном из апарт-отелей в Петербурге. По версии следствия, мужчина зарезал своего гостя, а затем расчленил его труп. Части тела всплыли в реке Мга в июне.
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05352143
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Марина КохалЭнди КартрайтАнастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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