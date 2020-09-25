https://ria.ru/20200925/neravenstvo-1577741451.html

Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения

Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками, сообщает РБК с о ссылкой на опрос родителей, который создали на базе НИТУ "МИСиС" Центра... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:05

2020-09-25T09:05

2020-09-25T09:05

школа

россия

мисис

рбк (медиагруппа)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> с о ссылкой на опрос родителей, который создали на базе НИТУ "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a>" Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch.Специалисты пришли к выводу, что дисциплинированные школьники продолжают учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работать без контроля, перестают заниматься.Большинство (72%) опрошенных родителей посчитали, что во время такого формата обучения дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком. В итоге, дисциплинированные школьники усваивают информацию качественно, а "троечники" недополучают внимания преподавателей, "ограничивая свой уровень интереса к обучению". Также родители перечислили и другие недостатки дистанционного образования. Так, по мнению 34% опрошенных, важным минусом является низкое качество интернет-соединения, еще 29% назвали перебои в работе онлайн-платформ, еще по мнению 20% — низкая цифровая грамотность преподавателей.Кроме того, 10% опрошенных родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще 7% — недостаточное качество цифрового контента.По словам директора EdCrunch University Нурлана Киясова, пандемия поставила людей в условия, когда обучение в формате онлайн во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями."Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми", — выразил свое мнение эксперт, отметив, что отстающие школьники перестанут получать знания.Опрос проводился в городах-миллионниках. В нем приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.

https://ria.ru/20200726/1574924893.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/shkola-1576298909.html

Ольга Занкова неравенство? В чем? В том что их дитятки НЕ дисциплинированны и не хотят заниматься? А кто мешает ПРАВЛЬНО воспитывать своих детей? Хорошо что яжематери увидели, наконец, что собой представляют их дети, а то вечные вопли что учителя плохо учат... Попробовали бы сами научить того, кто не желает этого делать. Причем, не имеет значения - в классе или дистанционно 27

Вероника Дистанционное образование - это профанация. Даже взрослому тяжело нормально учиться дистанционно. Что уж говорить о детях! Постоянно перебои с подключением, нередко проблемы со связью. Невозможно контролировать самостоятельное выполнение контрольных заданий (дети просто списывают). Дистанционка возможна только как временная вынужденная мера в условиях тяжелой обстановки по пандемии, когда риск заражения и вреда здоровью существенно выше образовательных рисков некачественного обучения. 22

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, россия, мисис, рбк (медиагруппа), общество