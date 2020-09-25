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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577779117.html
Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7
Алексей Навальный спустя десять дней после первого поста из берлинской клиники вспомнил о российских врачах и летчиках: он поблагодарил пилотов самолета, в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T16:21
2020-09-25T16:21
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
омск
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> спустя десять дней после первого поста из берлинской клиники вспомнил о российских врачах и летчиках: он поблагодарил пилотов самолета, в котором летел из Томска, и сотрудников медслужбы аэропорта Омска за их профессиональные действия в момент, когда ему стало плохо на борту, и после экстренной посадки. Об этом он написал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFjfdEHlqdY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты."То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни &lt;…&gt; Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер.Инцидент с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.Седьмого сентября клиника "Шарите" сообщила, что Навальный пришел в себя. На днях стало известно, что его выписали из стационара и что лечащие врачи не исключают его полного выздоровления."Это не "Новичок"Ситуацию с Навальным прокомментировал один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк. Он в очередной раз выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом."В случае отравления Навального "Новичком" ни до какого самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел. Потому что у него закрылись бы глазки и он бы не смог ни в самолет, никуда попасть. Это стопроцентно я говорю", — сказал Ринк в <a href="https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html" target="_blank">интервью</a> РИА Новости.По его мнению, речь об отравлении не идет."И вообще слово "отравление" во всей этой ситуации всеми врачами было отвергнуто. Никакой угрозы жизни Навальному ни в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, ни в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не было, поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте. А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или о чем-нибудь еще. Если бы это было отравление "Новичком", мы бы давно попрощались с человеком", — добавил специалист.Он отметил, что фотографии Навального также опровергают, что против него применяли "Новичок".Он предположил, что в дальнейшем могут появляться все новый обвинения в адрес России в применении боевого отравляющего вещества."Боюсь, дальше, кто бы ни умер в мире, а многие люди не нравятся западным лидерам, теперь в этом будут обвинять Россию. Применят "Новичок", а Россия злыдней всегда будет. То есть за полных идиотов нас хотят держать. Но сейчас действительно истина никому из них не нужна", — заключил Ринк.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/novichok-1577742299.html
https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html
6
германия
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, омск, общество

Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7

16:21 25.09.2020
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Алексей Навальный спустя десять дней после первого поста из берлинской клиники вспомнил о российских врачах и летчиках: он поблагодарил пилотов самолета, в котором летел из Томска, и сотрудников медслужбы аэропорта Омска за их профессиональные действия в момент, когда ему стало плохо на борту, и после экстренной посадки. Об этом он написал в Instagram.
"Наверное, не часто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имен их не знаете. У меня как раз такой случай", — признался Навальный.
По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты.
"То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер.
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Инцидент с Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
Седьмого сентября клиника "Шарите" сообщила, что Навальный пришел в себя. На днях стало известно, что его выписали из стационара и что лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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"Это не "Новичок"

Ситуацию с Навальным прокомментировал один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк. Он в очередной раз выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом.
"В случае отравления Навального "Новичком" ни до какого самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел. Потому что у него закрылись бы глазки и он бы не смог ни в самолет, никуда попасть. Это стопроцентно я говорю", — сказал Ринк в интервью РИА Новости.
По его мнению, речь об отравлении не идет.
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"Это не кажется странным?" Разработчик "Новичка" об анализах Навального
"И вообще слово "отравление" во всей этой ситуации всеми врачами было отвергнуто. Никакой угрозы жизни Навальному ни в Омске, ни в Германии не было, поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте. А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или о чем-нибудь еще. Если бы это было отравление "Новичком", мы бы давно попрощались с человеком", — добавил специалист.
Он отметил, что фотографии Навального также опровергают, что против него применяли "Новичок".
"Это судорожные вещества, которые за счет прерывания нервного импульса вызывают судороги мышц, прежде всего глазных. То есть глазные мышцы показывают сужение зрачка, его становится практически не видно даже при таких малых дозах "Новичка", когда отравления еще практически нет. Этот симптом сразу проявляется. По фотографиям Навального до самолета, в самолете, после самолета, в больнице, по пути во второй самолет, который вывез его в Германию, этого нет. Ребята, где миоз? Мы же профессионалы и знаем, что без него не обойтись никак", — сказал Ринк.
Он предположил, что в дальнейшем могут появляться все новый обвинения в адрес России в применении боевого отравляющего вещества.
"Боюсь, дальше, кто бы ни умер в мире, а многие люди не нравятся западным лидерам, теперь в этом будут обвинять Россию. Применят "Новичок", а Россия злыдней всегда будет. То есть за полных идиотов нас хотят держать. Но сейчас действительно истина никому из них не нужна", — заключил Ринк.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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2660044
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияОмскОбщество
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