https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577779117.html

Навальный поблагодарил омских врачей и пилотов S7

Алексей Навальный спустя десять дней после первого поста из берлинской клиники вспомнил о российских врачах и летчиках: он поблагодарил пилотов самолета, в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T16:21

2020-09-25T16:21

2020-09-25T16:21

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

омск

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> спустя десять дней после первого поста из берлинской клиники вспомнил о российских врачах и летчиках: он поблагодарил пилотов самолета, в котором летел из Томска, и сотрудников медслужбы аэропорта Омска за их профессиональные действия в момент, когда ему стало плохо на борту, и после экстренной посадки. Об этом он написал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFjfdEHlqdY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По его словам, он благодарен огромному числу людей, которым еще будут посвящены отдельные публикации, но начать он хочет с тех, кто "сыграл ключевую роль в его судьбе". Это летчики, запросившие экстренную посадку в аэропорту Омска, и врачи, которые сразу диагностировали токсическое отравление и вкололи соответствующие препараты."То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди", — написал блогер.Инцидент с НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.Седьмого сентября клиника "Шарите" сообщила, что Навальный пришел в себя. На днях стало известно, что его выписали из стационара и что лечащие врачи не исключают его полного выздоровления."Это не "Новичок"Ситуацию с Навальным прокомментировал один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк. Он в очередной раз выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом."В случае отравления Навального "Новичком" ни до какого самолета, если он в гостинице что-нибудь выпил, он бы не дошел. Потому что у него закрылись бы глазки и он бы не смог ни в самолет, никуда попасть. Это стопроцентно я говорю", — сказал Ринк в <a href="https://ria.ru/20200925/novichok-1577748393.html" target="_blank">интервью</a> РИА Новости.По его мнению, речь об отравлении не идет."И вообще слово "отравление" во всей этой ситуации всеми врачами было отвергнуто. Никакой угрозы жизни Навальному ни в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, ни в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> не было, поэтому надо сделать вывод: это не "Новичок", это не отравление. Эти два термина забудьте. А дальше рассказывайте о чем угодно. О всяком там диабете, о сбросе веса или о чем-нибудь еще. Если бы это было отравление "Новичком", мы бы давно попрощались с человеком", — добавил специалист.Он отметил, что фотографии Навального также опровергают, что против него применяли "Новичок".Он предположил, что в дальнейшем могут появляться все новый обвинения в адрес России в применении боевого отравляющего вещества."Боюсь, дальше, кто бы ни умер в мире, а многие люди не нравятся западным лидерам, теперь в этом будут обвинять Россию. Применят "Новичок", а Россия злыдней всегда будет. То есть за полных идиотов нас хотят держать. Но сейчас действительно истина никому из них не нужна", — заключил Ринк.

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577665959.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577727409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/novichok-1577742299.html

https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577737683.html

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германия

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, омск, общество