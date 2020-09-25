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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577744045.html
Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении
Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме Алексея Навального в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:09
2020-09-25T10:09
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.Ранее правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального, которого госпитализировали 30 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.После того как через два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577718639.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577649346.html
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германия
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омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия

Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении

10:09 25.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме Алексея Навального в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.
Ранее правительство Германии заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального, которого госпитализировали 30 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву, якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
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"Я думаю, что сам "Новичок", конечно, очень быстро перестанет определяться. А вот те самые продукты метаболизма могут некоторое время быть в организме. Сомневаюсь, что две недели что-то может выдержать, очень сомневаюсь. Тем более, не забывайте, его нужно очень мало, столько, что его следов невозможно было бы увидеть", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, можно ли найти "Новичок" спустя какое-то время после отравления.
По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
После того как через два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.
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