Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме Алексея Навального в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.
"Я думаю, что сам "Новичок", конечно, очень быстро перестанет определяться. А вот те самые продукты метаболизма могут некоторое время быть в организме. Сомневаюсь, что две недели что-то может выдержать, очень сомневаюсь. Тем более, не забывайте, его нужно очень мало, столько, что его следов невозможно было бы увидеть", - сказал Ринк, отвечая на вопрос, можно ли найти "Новичок" спустя какое-то время после отравления.
По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
После того как через два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.
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