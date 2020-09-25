https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577744045.html

Разработчик "Новичка" оценил шансы найти следы вещества при отравлении

Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме Алексея Навального в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:09

2020-09-25T10:09

2020-09-25T10:09

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Возможность обнаружения боевого вещества "Новичок" в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в случае его отравления была бы очень невысока, заявил в интервью РИА Новости разработчик "Новичка" Леонид Ринк.Ранее правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального, которого госпитализировали 30 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву, якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.После того как через два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, ее врачи предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577718639.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577649346.html

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия