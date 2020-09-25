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https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T09:07
2020-09-25T09:21
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы, считает разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.В то же время он заявил, что и фосфорные отравляющие вещества типа "Новичка", а также не фосфорные боевые вещества, тоже влияют на холинэстеразу в организме.Но, по его словам, подозрения на отравление группой ингибиторов холинэстеразы еще не значит, что был применен конкретно "Новичок".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. После этого правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".На минувшей неделе в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что "Новичок" был обнаружен на бутылках из номера в томской гостинице. Ринк назвал чушью подобную версию, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, а нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200924/otravlenie-1577735517.html
https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577718639.html
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германия
томск
омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия

Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"

09:07 25.09.2020 (обновлено: 09:21 25.09.2020)
9120
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы, считает разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.
"При естественной коме первое действие врачей - и по "Википедии" в этом можно легко убедиться - это введение холиномиметиков или холинолитиков. Поэтому, когда говорят, что что-то подействовало на холинэстеразу, ну, ребят, врачи же вводили это дело. То есть, не надо ничего выдумывать. Это первое дело, которое выполнили омские врачи", - сказал Ринк в интервью РИА Новости.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
В то же время он заявил, что и фосфорные отравляющие вещества типа "Новичка", а также не фосфорные боевые вещества, тоже влияют на холинэстеразу в организме.
Но, по его словам, подозрения на отравление группой ингибиторов холинэстеразы еще не значит, что был применен конкретно "Новичок".
"Тем более, почему-то в Омске этих эффектов не было, хотя человек был якобы со свежим отравлением, а через две недели где-то там вдруг такой эффект обнаружили. Это не кажется странным любому здравомыслящему человеку?" - отметил Ринк.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
На минувшей неделе в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что "Новичок" был обнаружен на бутылках из номера в томской гостинице. Ринк назвал чушью подобную версию, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, а нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияТомскОмскПроисшествия
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