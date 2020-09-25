https://ria.ru/20200925/navalnyy-1577741636.html

Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"

Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера Алексея Навального могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T09:07

2020-09-25T09:07

2020-09-25T09:21

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Следы воздействия на холинэстеразу у оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли быть обнаружены после применения омскими врачами средств, которые вводят во время естественной комы, считает разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк.В то же время он заявил, что и фосфорные отравляющие вещества типа "Новичка", а также не фосфорные боевые вещества, тоже влияют на холинэстеразу в организме.Но, по его словам, подозрения на отравление группой ингибиторов холинэстеразы еще не значит, что был применен конкретно "Новичок".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. После этого правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".На минувшей неделе в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что "Новичок" был обнаружен на бутылках из номера в томской гостинице. Ринк назвал чушью подобную версию, поскольку не было симптомов отравления этим веществом, а нанесение "Новичка" в гостинице, по его словам, привело бы не только к смерти оппозиционера, но и всех, кто трогал бутылку.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200924/otravlenie-1577735517.html

https://ria.ru/20200924/navalnyy-1577703592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/navalnyy-1577718639.html

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия