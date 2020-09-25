https://ria.ru/20200925/kitoboy-1577778406.html

В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате

В Сети разместили трейлер фильма Филиппа Юрьева "Китобой" об охотнике с Чукотки, который впервые сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которую... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T18:41

2020-09-25T18:41

2020-09-25T18:41

культура

фильмы 2020

кино и сериалы

новости культуры

кристина асмус

чукотка

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<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> В Сети разместили трейлер фильма Филиппа Юрьева "Китобой" об охотнике с Чукотки, который впервые сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которую сыграла Кристина Асмус. В ролике показано несколько эпизодов, на которых актриса раздевается, но не до конца. Ранее она <a href="https://ria.ru/20200918/asmus-1577433592.html" target="_blank">рассказывала</a>, что благодарна режиссеру за то, что он не стал использовать чересчур откровенные сцены, хотя это "могло быть хайпово".На прошедшем "Кинотавре" дебютная работа Филиппа Юрьева завоевала сразу две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов). "Китобой" с восторгом приняли и на Венецианском кинофестивале (проходил со 2-го по 12-е сентября), где ленте <a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">вручили</a> главный приз в параллельной программе Мостры. Вместе с Кристиной Асмус и Владимиром Оноховым в фильме также снялись Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер. "Китобой" выйдет в прокат 8 октября.

https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

чукотка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, чукотка