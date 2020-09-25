Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200925/kitoboy-1577778406.html
В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате
В Сети разместили трейлер фильма Филиппа Юрьева "Китобой" об охотнике с Чукотки, который впервые сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которую... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:41
2020-09-25T18:41
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
кристина асмус
чукотка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577778458_0:137:2825:1726_1400x0_80_0_0_9b67fb27100e9b3a3e627384c842f15f.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен – РИА Новости.</strong> В Сети разместили трейлер фильма Филиппа Юрьева "Китобой" об охотнике с Чукотки, который впервые сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которую сыграла Кристина Асмус. В ролике показано несколько эпизодов, на которых актриса раздевается, но не до конца. Ранее она <a href="https://ria.ru/20200918/asmus-1577433592.html" target="_blank">рассказывала</a>, что благодарна режиссеру за то, что он не стал использовать чересчур откровенные сцены, хотя это "могло быть хайпово".На прошедшем "Кинотавре" дебютная работа Филиппа Юрьева завоевала сразу две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов). "Китобой" с восторгом приняли и на Венецианском кинофестивале (проходил со 2-го по 12-е сентября), где ленте <a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">вручили</a> главный приз в параллельной программе Мостры. Вместе с Кристиной Асмус и Владимиром Оноховым в фильме также снялись Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер. "Китобой" выйдет в прокат 8 октября.
https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577778458_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8bc848be3d64846f3e1937f6d283c647.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, чукотка

В трейлере фильма "Китобой" героиня Асмус появляется в секс-чате

18:41 25.09.2020
797
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Сети разместили трейлер фильма Филиппа Юрьева "Китобой" об охотнике с Чукотки, который впервые сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которую сыграла Кристина Асмус.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
В ролике показано несколько эпизодов, на которых актриса раздевается, но не до конца. Ранее она рассказывала, что благодарна режиссеру за то, что он не стал использовать чересчур откровенные сцены, хотя это "могло быть хайпово".
"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", – прокомментировала Асмус.
На прошедшем "Кинотавре" дебютная работа Филиппа Юрьева завоевала сразу две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов). "Китобой" с восторгом приняли и на Венецианском кинофестивале (проходил со 2-го по 12-е сентября), где ленте вручили главный приз в параллельной программе Мостры.
Вместе с Кристиной Асмус и Владимиром Оноховым в фильме также снялись Владимир Любимцев и Арье Вортхальтер.
"Китобой" выйдет в прокат 8 октября.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 00:47Культура
Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
010001
Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыКристина АсмусЧукотка
Рекомендуем
Певица Наташа Королева
Наташа Королева возмутила фанатов своим образом
Кадр из фильма Форрест Гамп
Том Хэнкс рассказал, что оплатил часть съемок "Форреста Гампа"
Выставка Южный щит России – к 500-летию Тульского кремля в Музее оружия в Туле
Как создавалась история – открылась выставка к 500-летию Тульского кремля
Постер фильма Кресты
Фильм "Кресты" станет первой российской документалкой на Netflix
Американский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения
Обложка журнала Rolling Stone за Октябрь 2020
Журнал Rolling Stone обновил рейтинг 500 величайших альбомов
Юэн МакГрегор/Лили Коллинз/Роберт Паттинсон
СМИ: Паттинсон, Коллинз и Макгрегор станут ведущими грандиозного концерта
Актрисы Мишель Докери и Сиенна Миллер
Сиенна Миллер и Мишель Докери снимутся в "Анатомии скандала"
Здание Московского городского суда
Дело "Седьмой студии" поступило в Мосгорсуд
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
В России запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов
Белка на дереве
Играющая на рояле белка восхитила пользователей Сети
Оливер Зеффман
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Кадр из трейлера сериала Искатели правды
Саймон Пегг и Ник Фрост охотятся за призраками в шоу "Искатели правды"
Зрители в зале перед показом фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве
Кинотеатры "Каро" работают согласно рекомендациям Роспотребнадзора
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 возбудили дело о нарушении правил полетов
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
23:08СМИ назвали причину крушения Ан-26 в Харьковской области
Лента новостейМолния