https://ria.ru/20200918/asmus-1577433592.html

Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен

Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:08

2020-09-18T12:08

2020-09-18T12:08

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло быть хайпово".Актриса рассказала, что она впервые приехала на "Кинотавр" и впервые посмотрела фильм целиком."Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп - большой художник", - сказала актриса."Китобой" – история, разворачивающаяся на русском севере. Главный герой драмы – юный чукотский охотник Лешка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. По словам режиссера, центральная тема фильма – погоня за мечтой, которая ведет к взрослению героя.Роли исполнили Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Кристина Асмус, бельгийский артист Арье Вортхальтер. Фильм выйдет в прокат 8 октября."Кинотавр" закроется в Сочи в пятницу вечером.Фильм "Китобой" режиссера Филиппа Юрьева представили в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре в Сочи. Фильм <a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">получил</a> главный приз в параллельной программе авторского кино "Дни Венеции" на Венецианском кинофестивале.

https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html

сочи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, кинотавр, сочи