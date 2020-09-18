Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200918/asmus-1577433592.html
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:08
2020-09-18T12:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристина асмус
кинотавр
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433084_0:0:3048:1714_1400x0_80_0_0_5dd8407829a168a7d144f9825e02594f.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло быть хайпово".Актриса рассказала, что она впервые приехала на "Кинотавр" и впервые посмотрела фильм целиком."Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп - большой художник", - сказала актриса."Китобой" – история, разворачивающаяся на русском севере. Главный герой драмы – юный чукотский охотник Лешка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. По словам режиссера, центральная тема фильма – погоня за мечтой, которая ведет к взрослению героя.Роли исполнили Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Кристина Асмус, бельгийский артист Арье Вортхальтер. Фильм выйдет в прокат 8 октября."Кинотавр" закроется в Сочи в пятницу вечером.Фильм "Китобой" режиссера Филиппа Юрьева представили в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре в Сочи. Фильм <a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">получил</a> главный приз в параллельной программе авторского кино "Дни Венеции" на Венецианском кинофестивале.
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
сочи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433084_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_54a018495dc65a840a5833bf7797af49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, кинотавр, сочи

Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен

12:08 18.09.2020
1265
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Исполнительница главной женской роли в фильме "Китобой" Кристина Асмус благодарна режиссеру Филиппу Юрьеву, что он избежал откровенных сцен, хотя это "могло быть хайпово".
"Роль у меня девушки из секс-видеочата, мы снимали гораздо больше, чем показали в кино. Мне очень приятно, что Филипп не счел нужным показывать обнаженные сцены. У него был материал, это могло бы быть хайпово, вызвало резонанс, привлекло дополнительно зрителей, но для его истории он решил оставить то, что оставил. И это действительно не нужно", - сказала Асмус на пресс-конференции в пятницу.
Актриса рассказала, что она впервые приехала на "Кинотавр" и впервые посмотрела фильм целиком.
"Я была под таким впечатлением, что долго не могла уснуть, я совершенно абстрагировалась от того, что я там снималась, а роль у меня небольшая. Филипп - большой художник", - сказала актриса.
"Китобой" – история, разворачивающаяся на русском севере. Главный герой драмы – юный чукотский охотник Лешка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. По словам режиссера, центральная тема фильма – погоня за мечтой, которая ведет к взрослению героя.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Пресс-служба "Кинотавра"
Кадр из фильма "Китобой"
Роли исполнили Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Кристина Асмус, бельгийский артист Арье Вортхальтер. Фильм выйдет в прокат 8 октября.
"Кинотавр" закроется в Сочи в пятницу вечером.
Фильм "Китобой" режиссера Филиппа Юрьева представили в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре в Сочи. Фильм получил главный приз в параллельной программе авторского кино "Дни Венеции" на Венецианском кинофестивале.
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции. - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:00Культура
Какие российские фильмы доедут до Венецианского фестиваля
7403013
КультураКино и сериалыНовости культурыКристина АсмусКинотаврСочи
Рекомендуем
Режиссер и сценарист фильма Пугало Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр
Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"
Алена Ланская
Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Актриса Екатерина Волкова
Звезда сериала "Скорая помощь" остановила съемки из-за ухудшения здоровья
Скриншот игры Fortnite
Власти США заинтересовались игровыми студиями с китайским капиталом
Прохожие на Никольской улице в Москве
Опрос показал, как россияне оценивают современное общество
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Молодые люди
Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
Бурый медведь
В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
22:42Трамп рассказал, когда всех жителей США обеспечат вакциной от COVID-19
22:31Врачи рассказали о состоянии отравившихся хлором детей в Петербурге
22:29Ударная группа ВМС США зашла в Персидский залив
Лента новостейМолния