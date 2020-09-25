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Найдена замена куриному яйцу
Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут быть полноценной заменой... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T04:08
2020-09-25T04:08
диета
аллергия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут быть полноценной заменой куриного яйца, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200925/yaytso-1577723307.html">радио Sputnik</a> кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.Бывают разные причины для исключения яиц из рациона: соблюдение поста, <a href="https://ria.ru/keyword_allergija/" target="_blank">аллергия</a>, диета, вегетарианство. А иногда яиц может просто не оказаться в холодильнике в нужный момент. Это особенно неприятно, если хозяйка затеяла печь пироги. Но, оказывается, есть способ заменить яйца без потери качества и вкуса готовой выпечки, рассказала автор кулинарных книг, фуд-фотограф Алия Самохина. Например, можно сделать льняное яйцо.Также в выпечке не будет чувствоваться яблочное пюре. "Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан по-любому сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхрытель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", – советует кулинар.Еще одна возможная замена – ореховые пасты."Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом, или смиксовать их", – дала совет в интервью радио Sputnik Алия Самохина.
https://ria.ru/20200818/1575935206.html
А молотый лён в отличии от яиц прям у каждого всегда под рукой
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
диета, аллергия, здоровье - общество, общество

Найдена замена куриному яйцу

04:08 25.09.2020
8872
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике "Ново-Барышевская" в Новосибирской области
Проверка качества яиц на овоскопе на участке сортировки и упаковки на птицефабрике Ново-Барышевская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут быть полноценной заменой куриного яйца, рассказала в интервью радио Sputnik кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.
Бывают разные причины для исключения яиц из рациона: соблюдение поста, аллергия, диета, вегетарианство. А иногда яиц может просто не оказаться в холодильнике в нужный момент. Это особенно неприятно, если хозяйка затеяла печь пироги. Но, оказывается, есть способ заменить яйца без потери качества и вкуса готовой выпечки, рассказала автор кулинарных книг, фуд-фотограф Алия Самохина. Например, можно сделать льняное яйцо.
"Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать", – отметила в беседе с радио Sputnik Алия Самохина.
Также в выпечке не будет чувствоваться яблочное пюре.
"Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан по-любому сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхрытель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", – советует кулинар.
Еще одна возможная замена – ореховые пасты.
"Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом, или смиксовать их", – дала совет в интервью радио Sputnik Алия Самохина.
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диетаАллергияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А молотый лён в отличии от яиц прям у каждого всегда под рукой
25 сентября, 07:07
Данис НизаевДанис Низаев
640000
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