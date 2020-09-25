https://ria.ru/20200925/egg-1577738903.html

Найдена замена куриному яйцу

Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут быть полноценной заменой... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T04:08

2020-09-25T04:08

2020-09-25T04:08

диета

аллергия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. </strong>Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако есть продукты, которые могут быть полноценной заменой куриного яйца, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200925/yaytso-1577723307.html">радио Sputnik</a> кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.Бывают разные причины для исключения яиц из рациона: соблюдение поста, <a href="https://ria.ru/keyword_allergija/" target="_blank">аллергия</a>, диета, вегетарианство. А иногда яиц может просто не оказаться в холодильнике в нужный момент. Это особенно неприятно, если хозяйка затеяла печь пироги. Но, оказывается, есть способ заменить яйца без потери качества и вкуса готовой выпечки, рассказала автор кулинарных книг, фуд-фотограф Алия Самохина. Например, можно сделать льняное яйцо.Также в выпечке не будет чувствоваться яблочное пюре. "Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан по-любому сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхрытель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", – советует кулинар.Еще одна возможная замена – ореховые пасты."Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом, или смиксовать их", – дала совет в интервью радио Sputnik Алия Самохина.

https://ria.ru/20200818/1575935206.html

Данис Низаев А молотый лён в отличии от яиц прям у каждого всегда под рукой 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диета, аллергия, здоровье - общество, общество