https://ria.ru/20200924/evropa-1577675585.html

Европа борется за либеральное единомыслие и демократический тоталитаризм

Новая холодная война, уже де-факто объявленная Западом, вступает в совершенно новую фазу, когда за антироссийской риторикой неизбежно следуют призывы к... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

урсула фон дер ляйен

евросоюз

владимир путин

авторы

в мире

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Новая холодная война, уже де-факто объявленная Западом, вступает в совершенно новую фазу, когда за антироссийской риторикой неизбежно следуют призывы к преследованию собственных инакомыслящих, чье мнение не вписывается в официальную идеологию. И по ходу развития ситуации выясняется, то мы уже и не являемся основной целью всех этих антироссийских выпадов и санкций.Уж, казалось бы, насколько жестки относительно России и российской политики последние резолюции Европарламента, в которых даже содержится требование <a href="https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html" target="_blank">изменить </a>нашу Конституцию. Однако выступает с трибуны того же учреждения глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> — и в ее официальной речи звучит лишь одно упоминание нашей страны. Но какое! Она прямо угрожает "тем, кто выступает за более <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655" target="_blank">тесные отношения</a> с Россией". То есть это скорее обращение не к Москве, а к тем государствам и особенно политическим группам внутри самого <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, которые еще смеют надеяться на более здоровые подходы Брюсселя к внешней политике. Бывший министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> тем самым предупреждает европейскую оппозицию: "Мы идем за вами".Причем западная пресса во всей этой обширной "тронной" речи выделяет данное короткое упоминание России как основной посыл, вынося именно его на первые полосы: "Лидер Евросоюза <a href="https://www.pressgazette.co.uk/august-national-press-abcs-ft-takes-hardest-hit-since-last-year-as-observer-and-mos-fare-best/" target="_blank">предостерегает </a>от связей с Россией". То есть данный тезис должен быть доведен до широкого сведения и услышан всеми теми, на кого эта же пресса регулярно навешивает ярлыки "полезных идиотов Кремля".Нет никаких сомнений в том, что резкое ужесточение отношения к внутренней оппозиции — не реакцией на скандал вокруг "берлинского пациента", как уверяют некоторые европейские политики. Это — скорее ответ на массовое <a href="https://ria.ru/20200831/berlin-1576539973.html" target="_blank">скандирование </a>"Путин! Путин!" у стен российского посольства в Берлине. Это — и боязнь услышать слово правды, которое, как выясняется, пользуется все большим уважением в самой Германии.На данную "проблему" на днях прямо указала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Цитируем дословно: "Влияние российских государственных СМИ велико в Германии, где отравление Навального вызвало много споров. Статьи RT Deutsch, немецкоязычного подразделения государственного телевидения, невероятно популярны: согласно данным ЕСВС (Европейской службы внешних связей. — Прим. авт.), они сейчас занимают второе место по <a href="https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fuenfzig-arten-nawalny-zu-toeten-1.5035165" target="_blank">цитируемости </a>в социальных сетях Германии".Задуматься над тем, почему это происходит, а также над тем, почему в последние годы <a href="https://www.statista.com/statistics/380784/circulation-daily-newspapers-germany/" target="_blank">резко падает популярность</a> немецких газет, авторы Süddeutsche Zeitung не в состоянии. По их мнению, основная цель российских СМИ в Европе — это "внести сомнения" в стройные ряды европейского общества. Интересно, с каких пор западные журналисты полагают, что наличие сомнений — это что-то плохое и ужасное? Вроде бы демократическая Европа всегда осуждала (как минимум на словах) тоталитаризм и официальное единомыслие. А теперь западные журналисты и политики искренне удивляются, почему их соотечественники, пытаясь найти хоть какой-то смысл в новостях об "отравлениях" и "вмешательствах", ищут здоровую альтернативу местным газетам и новостным каналам, которые безо всякого критического разбора ретранслируют только "единственно правильную" версию, спущенную свыше.Это касается не только Германии. Какую страну Европы ни возьми, там обязательно наткнешься на дискуссию о том, почему же "пророссийская" точка зрения так популярна в несистемных СМИ и соцсетях. Чешский эксперт Ян Шир, к примеру, объясняет это "неподготовленностью" журналистов. Их просто нужно "правильно сориентировать": вот заставь их называть повстанцев Донбасса не "сепаратистами", а "российской армией" — и сразу получим нужный <a href="https://www.forum24.cz/jan-sir-rozmlzovani-podstaty-neni-nazor/" target="_blank">результат</a>. И кому какое дело, что российской армии в Донбассе за все эти годы никто так и не нашел! Главное ведь — навязать читателям "не размытую" картину, не допускающую сомнений и двояких трактовок. А для этого в эфиры чешского телевидения, по мнению Шира, следует приглашать лишь "правильных" экспертов, которые не позволяют себе (какой ужас!) усомниться "в заинтересованности российского режима в отравлении Навального и в том, что это сделали с помощью "Новичка".Неужели Шир и подобные эксперты не догадываются о том, что любой здравомыслящий человек, найдя во всех без исключения газетах сведения о российских "оккупантах" или о "Путине-отравителе", рано или поздно попробует поискать подтверждение этим сенсационным "фактам". И, не найдя ничего в газетах, обязательно обратится к альтернативным источникам. Собственно, этим (а не какими-то происками внутреннего врага) и объясняется то, что российские СМИ все более популярны в Европе. Они позволяют как минимум посмотреть на ту или иную проблему с разных сторон и сделать собственные выводы. Этого и боятся западные эксперты, одержимые борьбой с Россией и зачисткой инакомыслия внутри Европы.Еще один свежий пример такой одержимости — состоявшиеся на этой неделе местные выборы в ряде регионов Италии. Перепуганные перспективой победы оппозиционной "Лиги", тяготеющей к правому флангу, в традиционно "красной" Тоскане мейнстримные СМИ снова вытащили на свет антироссийскую карту, вспомнив уже заросшую мхом историю о "финансировании из России". Главное "доказательство": некий владелец электрической фирмы, некогда связанный с "Лигой", имеет русскую жену и… <a href="https://www.ilgiornale.it/news/politica/si-vota-rispunta-pista-russa-lega-1890798.html" target="_blank">перечислял </a>ей деньги в Россию. Хотя сам подобный "скандал" опровергает обвинения против "Лиги" — получается ведь, что деньги идут в Россию, а не наоборот. Но читателя в любом случае нужно убедить в связях оппозиции с Кремлем — неважно, соответствует это логике или нет.Заявления лидера "Лиги" Сальвини о том, что у него за все эти годы так никто и не нашел "<a href="https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/salvini_49_milioni_stati_spesi_manifesti_campagne_elettorali-5465900.html" target="_blank">ни рубля, ни матрешки</a>", совершенно не интересуют либеральные итальянские СМИ и брюссельских политиков. Подыгрывая этим спекуляциям, один из идеологов и основных рупоров европейских либералов Ги Верхофстадт в зале Европарламента публично обвиняет Сальвини в получении "денег от Путина". "Лично я считаю скандалом тот факт, что эти люди, которые пытаются поучать нас, получают деньги на разрушение Европейского союза", — <a href="https://twitter.com/guyverhofstadt/status/1306211671162195969?s=20" target="_blank">заявляет </a>бывший премьер-министр Бельгии.Собственно, в этом и есть суть "обвинений" против внутренней оппозиции — неважно, действительно ли она пророссийская, имеет ли какие бы то ни было связи с Москвой или нет. Главное — заткнуть ей рот. А что может ответить твой оппонент, если ему в глаза заявить, что у кого-то из его сторонников есть русская жена или матрешка на полке? <a href="https://ria.ru/20170910/1502183900.html" target="_blank">Метод</a>, давно испытанный в целом ряде европейских стран.В этом — и смысл неприкрытых угроз, прозвучавших в адрес оппонентов из уст новой "железной леди" Европы Урсулы фон дер Ляйен. Холодная война невозможна без "охоты на ведьм". Пленных в ходе этой войны Европа брать не собирается, грозя тотальной зачисткой всех тех, кого она объявит своей "пятой колонной". И это только начало.

https://ria.ru/20191127/1561664099.html

https://ria.ru/20200829/putin-1576476303.html

https://ria.ru/20161115/1481414354.html

https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html

viki miks Современные СМИ ЕС и США напоминают наши же СМИ времён СССР: у нас всё хорошо, процветаем, даже минус -- это плюс, а на загнивающем западе ужас! Ещё один примечательный момент, откуда же в нашем государстве столько денег, чтобы спонсировать оппозицию в Европе, параллельно готовить захват Украины, угрожать странам ЕС... Поймала себя на мысли, что мне сложно даже сходу подобрать какой из агрессивных намерений или действий РФ за последние годы, более яркий. Уже путаюсь в страшилках про нас. Честно, даже пробирает некая гордость, какие же мы, оказывается, вездесущие. Прямо мафия мирового масштаба )) 86

Андрей Дашков Надо нашим дипломатам и ВВП при общении с партнёрами из ЕС выступать но фоне огромной картины ледового побоища 85

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

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Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

урсула фон дер ляйен, евросоюз, владимир путин, авторы, в мире