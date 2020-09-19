https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"

У Европарламента появляется нехорошая традиция — каждый год в середине сентября принимать антироссийскую резолюцию. Два дня назад была принята "Ситуация в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:01

россия

алексей навальный

авторы

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У Европарламента появляется нехорошая традиция — каждый год в середине сентября принимать антироссийскую резолюцию. Два дня назад была принята "Ситуация в России и отравление <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a>", а ровно год назад, 19 сентября 2019-го, депутаты проголосовали за резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", в которой заявили, что Вторая мировая война явилась "непосредственным результатом пакта Молотова — Риббентропа и его секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевшие общей целью завоевание всего мира, поделили Европу на зоны влияния".Но прошлогодняя резолюция касалась не только истории — в ней содержались и прямые обвинения в адрес российского руководства и России, чье продвижение к демократии "будет сдерживаться до тех пор, пока правительство, политическая элита и политическая пропаганда продолжат оправдывать коммунистические преступления и прославлять советский тоталитарный режим". Кремль обвиняли и в "искажении исторических фактов и оправдании преступлений советского тоталитарного режима", расценивая эти действия как часть "информационной войны против демократической Европы с целью расколоть ее". То есть уже тогда было сказано, что Россия ведет войну против Европы — по сути, мы были объявлены агрессором. Нынешняя резолюция развивает принципы прошлогодней — теперь предлагается нанести удар по врагу. Да, именно врагу. За резолюцию по Навальному проголосовали 532 депутата — на три меньше, чем за принятую год назад. Это абсолютное большинство <a href="https://ria.ru/organization_Evroparlament" target="_blank">Европарламента</a>: голосовавших против и воздержавшихся в сумме было всего полторы сотни. Конечно, Европейским союзом управляет не Европарламент, и даже не Еврокомиссия (то есть общеевропейское правительство), а Европейский совет, в который входят руководители всех 27 государств ЕС. Но позиция Европарламента тоже важна, потому что она отражает мнение самой активной части европейского политического класса, той элиты, которая занимается евроинтеграцией. Какая-то часть, или даже большинство, национальных элит, будь то в Германии, Франции или Италии, могут иметь свое, сильно отличающееся от европарламентского мнение по тому или иному вопросу, но голос коллективного агитатора и организатора имеет большое идеологическое и пропагандистское значение.Резолюция по Навальному посвящена пересмотру отношений с Россией — и поэтому мы с полным правом можем говорить о том, что Европу ставят перед историческим выбором. Кто именно ставит? Та часть европейских элит, которую обычно называют атлантической, но в данном случае можно упростить определение до "русофобской". Европе предлагают окончательно и твердо вернуться на привычный исторический путь — демонизации России и открытой конфронтации с нашей страной. И хотя значительная часть национальных элит большинства европейских государств (включая самые крупные) явно не готова сделать такой выбор и будет сопротивляться давлению, мы в России должны отнестись к высказанной Европарламентом позиции со всей серьезностью. Да, сейчас эти предложения не будут приняты, но сам факт формулирования показывает, насколько жесткая борьба вокруг русской темы будет идти в европейских элитах в ближайшие годы. Суть шестистраничного документа содержится в его заключительной части — там, где после пяти страниц осуждений и обвинений в адрес России начинаются конкретные рекомендации. Но и представление о ситуации в России более чем странное: например, на полном серьезе говорится о том, что "покушение на Навального было частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать голоса диссидентов в России — в частности, с целью повлиять на местные и региональные выборы в России 11-13 сентября". Ну да, ради срыва навальновского "умного голосования" решили отправить на тот свет "ведущего российского оппозиционного политика" — и это притом что всем было ясно: абсолютное большинство поддержанных им кандидатов и так проиграет. Хотя почему всем?В параллельной реальности, в которой живет Европарламент, "в городах, где Алексей Навальный присутствовал перед попыткой отравления (Новосибирск и Томск), его система "умного голосования" доказала свою эффективность и помогла победить кандидатов Путина". Что же за великая победа в том же Томске? В городскую думу, состоящую из 37 депутатов, избраны два представителя Навального, в том числе и координатор его местного штаба Ксения Фадеева. Она набрала 1171 голос — на три сотни больше, чем у кандидата от "Единой России". Понятно, что это начало конца власти Путина. Да, а еще отмечается, что "Алексей Навальный выразил решительную поддержку митингующим в Хабаровске и Белоруссии и считал перемены в Белоруссии вдохновением для народа России" — конечно, так оно все и было, решили остановить надвигающуюся на Россию революцию жестоким убийством!Европе не привыкать иметь дело с придуманной Россией — этой традиции уже много столетий. И, как и в прошлом, с такой Россией нельзя разговаривать на равных. В лучшем случае сверху вниз, как с непутевым ребенком, но чаще как с опасным рецидивистом, который неспособен к перевоспитанию и лишь прикидывается таким же, как вы. Дело Навального используется по второму сценарию. "Дело Алексея Навального является одним из элементов более широкой российской политики, ориентированной на репрессивную внутреннюю политику и агрессивные действия по всему миру, распространение нестабильности и хаоса, восстановление сферы его влияния и господства и подрыв основанного на правилах международного порядка".Естественно, что с такой Россией Европе не по пути: "Европарламент официально пришел к выводу, что Россия больше не может считаться "стратегическим партнером", в том числе в свете антагонистической внешней политики, включая военное вмешательство и незаконную оккупацию в третьих странах".И вот тут начинаются рекомендации, которые Европарламент дает Еврокомиссии и Евросовету. В них шесть пунктов — все они производные от того, что "крайне необходимо приступить к тщательной и стратегической переоценке отношений ЕС с Россией".В первом же пункте — призыв пересмотреть европейскую политику касательно России и пять руководящих принципов сотрудничества с Россией и "разработать новую всеобъемлющую стратегию, которая будет зависеть от дальнейшего развития в области демократии, верховенства закона и уважения прав человека российским руководством и властями".То есть поставить отношения с Россией в зависимость от того, какую оценку ЕС даст внутренней ситуации в нашей стране, — это и называется прямое вмешательство во внутренние дела государства. Представьте себе, что было бы, если бы Россия назвала условием своих контактов с Европой нашу оценку тамошнего уклада, причем изначально назвав его неправильным? Но это еще цветочки, самое веселое приберегли на конец.Второй пункт касается призыва к странам Евросоюза "продолжать изолировать Россию на международных форумах (например, G7 и другие форматы) и критически проанализировать сотрудничество с Россией через различные внешнеполитические платформы".Тут все смешно. Во-первых, ни о какой изоляции России давно уже нет речи, даже сама эта попытка принесла Западу больше ущерба, чем нашей стране (потому что подняла авторитет России в остальном мире и показала истинные размеры мира по-американски). Во-вторых, "Большая восьмерка" была приостановлена Западом, но теперь о возврат к ней России исключен. В-третьих, сами западные страны постоянно намекают на то, что неплохо бы вернуться к "<a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_vosmjorka" target="_blank">Большой восьмерке</a>" (Италия, Франция) или возобновить сотрудничество с ней в рамках расширенной до G11 нынешней западной "семерки" (это уже Трамп). Ну и самое главное: именно Европе сейчас категорически необходимо взаимодействие с Россией на мировой арене. Причем как в самых разных региональных сюжетах (иранская сделка, Ливия, Сирия, палестино-израильский конфликт), так и в целом, в процессе перестройки миропорядка (Европа ведь собирается усиливать свою самостоятельность?). То есть отказываться от партнерства на мировой арене для Европы — это стрелять себе в ногу. Собственно говоря, к этому ее подталкивают и третий с четвертыми пунктами резолюции. Третий пункт призывает ввести европейский механизм санкций в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека — в стиле американского "списка Магнитского". В Европарламенте звучали предложения и ввести санкции против "коррумпированных чиновников в соответствии с итогами расследований Фонда борьбы с коррупцией", и понятно, что эта тема будет разогреваться и дальше. А в самой резолюции говорится и о желательности новых "секторальных санкций, направленных против российского режима", то есть дополнительном ударе по и так ограниченным торговым отношениям. Их символом стал "Северный поток — 2", ему посвящен отдельный четвертый пункт, в котором Европарламент "подтверждает свою прежнюю позицию по прекращению его деятельности".Но самыми откровенными являются два последних пункта. В одном из них Совет Европы (то есть президентов и премьеров европейских стран) призывают принять "стратегию ЕС по поддержке российских диссидентов, неправительственных организаций и организаций гражданского общества, а также независимых СМИ". Каким образом? Например, "в полной мере используя механизмы правозащитников, создавая дополнительные возможности для обучения молодых россиян в ЕС, а также содействуя в открытии российского университета в изгнании в одном из государств-членов". Прекрасно, университет в изгнании, который будет готовить кого? Кадры для "правительства в изгнании"? Для той России, которая устраивает Европу? Нет, никто не говорит об "оккупационной администрации" — это же прекрасная Россия будущего. С которой нужно уже сейчас иметь дело, в отличие от нынешней ужасной России.Именно поэтому шестой пункт призывает "немедленно начать подготовку и принять стратегию ЕС в части будущих отношений с демократической Россией, включая широкий спектр стимулов и условий для усиления внутренних тенденций к свободе и демократии".Это похлеще, чем даже содержащиеся в резолюции рекомендации "постоянно требовать от России отмены или изменения всех законов, несовместимых с международными стандартами, включая незаконно принятые недавние изменения к Конституции России и ее правовым основам выборов и законодательству об иностранных агентах", — тут прямо говорится о том, что Европа должна не просто готовиться к отношениям с будущей демократической Россией, но и создавать "стимулы для усиления внутренних тенденций". Европейские депутаты не хотят иметь дело с нынешней Россией, им нужна другая Россия, в создании которой они, не скрываясь, собираются участвовать. Это уже не открытое вмешательство в наши внутренние дела, это заявление о намерении приложить все усилия для смены нашего государственного строя, о желании привести нашу страну к "европейским стандартам".Интересно, какого ответа ждут евродепутаты от России? России, которую они постоянно обвиняют во вмешательстве во внутренние дела своих стран, но которая не заявляла и не делала и сотой доли того, что содержится в принятой 17 сентября резолюции Европарламента? Чего они добиваются — разрыва отношений между ЕС и Россией? На самом деле нам нет нужды даже отвечать на нынешнюю резолюцию, мы просто продолжим наблюдать за той борьбой, которая идет в самой Европе. Борьбой за собственное будущее, которого у Евросоюза просто не будет, если рекомендации Европарламента когда-нибудь примут реальные руководители единой Европы. Не будет не потому, что Россия нанесет страшный ответный удар и развалит Европу изнутри, а потому, что неадекватность и вредительство собственным интересам убьют европейский проект.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/1577458799.html

https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577408746.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577417342.html

https://ria.ru/20200903/rossiya-1576689696.html

https://ria.ru/20200918/ssha-1577418677.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397259.html

wlwlwlw slslsls Всё это мышиная возня из-за одного субъекта, прописанная в сценарии понятно откуда. Если Россия перекинет всё на восточно-азиатскую сторону, то Европарламент так и останется со своими старыми проблемами в своем Евросоюзе. Причем добавятся новые проблемы. И перефразируя классика можно сказать: "И наденут на Евросоюз американские союзники деревянный экономический макинтош. И зазвучат стенания и ропот, в Европарламенте. И в международном мире, и Россия это не услышат." 35

Павел Герасимов Резолюция по Навальному посвящена пересмотру отношений с Россией — и поэтому мы с полным правом можем говорить о том, что Европу ставят перед историческим выбором. Кто именно ставит? ........... теперь понятно. зачем вообще была нужна вся эта история с Навальным 28

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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