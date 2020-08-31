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https://ria.ru/20200831/berlin-1576539973.html
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Демонстранты в Берлине на акции против карантинных мер скандировали "Путин!" из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат городской палаты... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:54
2020-08-31T19:40
альтернатива для германии (партия)
владимир путин
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 31 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Демонстранты в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> на акции против карантинных мер скандировали "Путин!" из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн ("<a href="https://ria.ru/organization_Alternativa_dlja_Germanii_AfD" target="_blank">Альтернатива для Германии</a>").По его словам, Путин пользуется очень хорошей репутацией среди немцев и протестующие решили прийти к российскому посольству, чтобы "привлечь внимание к условиям в Германии" в надежде, что Россия сможет повлиять на канцлера Ангелу <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/">Меркель</a>.Линдеманн добавил, что на протест в Берлине вышло много людей и эти выступления носили "преимущественно мирный характер". Исключением стала ситуация у парламента, где "несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства", сказал депутат, отметив, что "и здесь реальной опасности не было".Протесты в БерлинеВ выходные в Берлине прошли многочисленные акции протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.Возле бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На опубликованных кадрах видно, как у стеклянных дверей находятся трое полицейских, пытающихся удержать толпу. Прибывшее подкрепление оттеснило манифестантов от подъезда.В субботу задержали 316 человек, против 131 демонстранта выдвинули обвинения, 33 полицейских получили ранения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200831/protesty-1576520828.html
https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html
Ну ведь опять могут обвинить Путина , что это он организовал этот митинг. Как всегда и как везде во всём Путин виноват.
180
Лучше - белорусы, слушайте. Украинцам уже один х...( жгучий корень растения). Там уже вляпались по самое "не могу", а вот белорусам и россиянам ещё есть надежда не повторять "украинский сценарий", как говорят уже в ЕС.
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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альтернатива для германии (партия), владимир путин, германия, берлин (город), в мире

В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"

16:54 31.08.2020 (обновлено: 19:40 31.08.2020)
82907
БЕРЛИН, 31 авг — РИА Новости. Демонстранты в Берлине на акции против карантинных мер скандировали "Путин!" из уважения к российскому президенту, заявил РИА Новости депутат городской палаты представителей Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
По его словам, Путин пользуется очень хорошей репутацией среди немцев и протестующие решили прийти к российскому посольству, чтобы "привлечь внимание к условиям в Германии" в надежде, что Россия сможет повлиять на канцлера Ангелу Меркель.
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Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг

"На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу", — заявил депутат.

Линдеманн добавил, что на протест в Берлине вышло много людей и эти выступления носили "преимущественно мирный характер". Исключением стала ситуация у парламента, где "несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства", сказал депутат, отметив, что "и здесь реальной опасности не было".
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"Полиция не всегда реагировала соразмерно. Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей", — добавил представитель АдГ.

Протесты в Берлине

В выходные в Берлине прошли многочисленные акции протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Возле бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На опубликованных кадрах видно, как у стеклянных дверей находятся трое полицейских, пытающихся удержать толпу. Прибывшее подкрепление оттеснило манифестантов от подъезда.
В субботу задержали 316 человек, против 131 демонстранта выдвинули обвинения, 33 полицейских получили ранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Альтернатива для Германии (партия)Владимир ПутинГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ну ведь опять могут обвинить Путина , что это он организовал этот митинг. Как всегда и как везде во всём Путин виноват.
31 августа, 17:02
Рома Филл
1105121115
Лучше - белорусы, слушайте. Украинцам уже один х...( жгучий корень растения). Там уже вляпались по самое "не могу", а вот белорусам и россиянам ещё есть надежда не повторять "украинский сценарий", как говорят уже в ЕС.
31 августа, 17:07
Александр Невский
143401012
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