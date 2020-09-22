https://ria.ru/20200922/zhirinovskiy-1577592003.html

Жириновский попросил исключить из "Единой России" мэров четырех городов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что направил председателю "Единой России" Дмитрию Медведеву письмо с просьбой исключить из партии мэров четырех... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:24

2020-09-22T12:24

2020-09-22T12:24

дмитрий медведев

лдпр

единая россия

владимир жириновский

ульяновск

липецк

владимир

кострома

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> сообщил, что направил председателю "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" Дмитрию Медведеву письмо с просьбой исключить из партии мэров четырех городов, где на выборах в горсовет прошли только единороссы."У нас в городские парламенты никто не прошел, кроме "Единой России", - <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимир</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Кострома</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецк</a> и <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновск</a>. Но это ни в какие рамки не укладывается. Центр субъекта - это культурная публика, это преподаватели, артисты, журналисты, студенты. Вдруг они не захотели, чтобы хотя бы кто-то от других партий был в этом городском совете. Никто же не поверит", - сказал Жириновский журналистам."Я направляю письмо <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведеву</a>, руководителю этой партии, с просьбой исключить из членов "Единой России" мэров четырех городов - Владимир, Кострома, Липецк, Ульяновск. И отправить в отставку их. И назначить там новые выборы городских парламентов", - рассказал политик.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577208458.html

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ульяновск

липецк

владимир

кострома

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, лдпр, единая россия, владимир жириновский, ульяновск, липецк, владимир, кострома, политика