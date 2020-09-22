https://ria.ru/20200922/zhdun-1577598282.html
Владелец прав на "Ждуна" оспорил решение суда по иску к сети "ВКонтакте"
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:53
2020-09-22T13:53
2020-09-22T13:53
вконтакте
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", на отказ во взыскании с соцсети "ВКонтакте" 5 миллионов рублей за использование этого бренда в виде эмодзи."Апелляционную жалобу… ООО "Си Ди Лэнд контакт"… принять к производству… Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 22 октября 2020 года в 15 час. 10 мин", - говорится в определении уда второй инстанции на портале "Электронное правосудие".Согласно материалам дела, "Си Ди Лэнд контакт" оспаривает решение арбитражного суда <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, принятое в июле. Принимая решение об отказе в иске, арбитраж, руководствовался, в частности, историей появления интернет-мема "Ждун" в рунете."Принимая во внимание историю появления интернет-мема "Ждун", юмористическую отсылку спорного бесплатного набора стикеров ответчика к интернет-мему "Ждун", а также… комическую цель его использования, суд приходит к выводу, что ООО "В Контакте" на своем интернет – портале использует ничто иное, как пародии на произведение, право на которое принадлежат истцу, а не само произведение, что… влечет отказа истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме", - указывается в оспариваемом решении суда первой инстанции.Как пояснял ранее РИА Новости президент CD Land Юрий Цейтлин, иск связан с тем, что социальная сеть в течение долгого времени неправомерно использовала бренд "Ждун" в виде электронных стикеров (эмодзи). По словам руководителя CD Land по маркетингу Ирины Мелеховой, до подачи иска стороны вели переговоры, и "ВКонтакте" предлагалось заключить лицензионное соглашение, чтобы электронные стикеры использовались легально."Си Ди Лэнд контакт" обладает исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт."Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
https://ria.ru/20200709/1574125742.html
https://ria.ru/20190109/1549151131.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 22 октября рассмотрит жалобу компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", на отказ во взыскании с соцсети "ВКонтакте" 5 миллионов рублей за использование этого бренда в виде эмодзи.
"Апелляционную жалобу… ООО "Си Ди Лэнд контакт"… принять к производству… Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 22 октября 2020 года в 15 час. 10 мин", - говорится в определении уда второй инстанции на портале "Электронное правосудие".
Согласно материалам дела, "Си Ди Лэнд контакт" оспаривает решение арбитражного суда Петербурга
и Ленинградской области
, принятое в июле. Принимая решение об отказе в иске, арбитраж, руководствовался, в частности, историей появления интернет-мема "Ждун" в рунете.
"Принимая во внимание историю появления интернет-мема "Ждун", юмористическую отсылку спорного бесплатного набора стикеров ответчика к интернет-мему "Ждун", а также… комическую цель его использования, суд приходит к выводу, что ООО "В Контакте" на своем интернет – портале использует ничто иное, как пародии на произведение, право на которое принадлежат истцу, а не само произведение, что… влечет отказа истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме", - указывается в оспариваемом решении суда первой инстанции.
Как пояснял ранее РИА Новости президент CD Land Юрий Цейтлин, иск связан с тем, что социальная сеть в течение долгого времени неправомерно использовала бренд "Ждун" в виде электронных стикеров (эмодзи). По словам руководителя CD Land по маркетингу Ирины Мелеховой, до подачи иска стороны вели переговоры, и "ВКонтакте" предлагалось заключить лицензионное соглашение, чтобы электронные стикеры использовались легально.
"Си Ди Лэнд контакт" обладает исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт.
"Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.