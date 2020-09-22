https://ria.ru/20200922/chuvashiya-1577596648.html

Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии

Олег Николаев, избранный главой Чувашии, во вторник торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:29

2020-09-22T13:29

2020-09-22T13:30

единый день голосования — 2020

россия

олег николаев (политик)

совет федерации рф

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политика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олег Николаев</a>, избранный главой Чувашии, во вторник торжественно вступил в должность, принеся присягу на двух государственных языках республики - русском и чувашском, сообщает корреспондент РИА Новости.С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Чувашии. Наряду с Николаевым, зарегистрированный в качестве самовыдвиженца, за должность главы республики боролись представители <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "<a href="http://ria.ru/organization_Patrioty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Патриотов России</a>". В Чувашии зарегистрировано 923 844 избирателя, явка на выборах составила 55,5%. Николаев набрал 75,63% голосов избирателей.Церемонию инаугурации открыла председатель государственного совета Чувашии Альбина Егорова, после чего в зал были торжественно внесены государственные флаги РФ и Чувашии и штандарт главы республики, а также Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашской Республики</a>."Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чувашской Республики и законы Чувашской Республики, а также исполнять указы президента РФ, постановления правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина. С честью выполнять высокие обязанности главы Чувашской Республики, верно служить народу", - произнес Николаев слова присяги, положив руку на конституцию республики.На церемонии инаугурации присутствовали члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> РФ, представители политических партий, депутаты ГД РФ, руководители госорганов республики, главы муниципалитетов, религиозные и общественные деятели.На предыдущих выборах главы Чувашии в 2015 году Николаев занял второе место, набрав 14,73% голосов избирателей при явке 58,65%. Тогда выборы выиграл Михаил Игнатьев, за которого проголосовали 65,4% избирателей.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 29 января отрешил руководителя республики Игнатьева от должности в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Николаев, являвшийся на тот момент депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>".

https://ria.ru/20200922/gubernator-1577596345.html

https://ria.ru/20200921/politika-1577541852.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег николаев (политик), совет федерации рф, госдума рф, чувашская республика (чувашия), патриоты россии, политика